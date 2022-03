Chư Păh: Bắt tạm giam đối tượng làm giả tài liệu để lừa đảo

(GLO)- Ngày 30-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Păh đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú tại xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Đối tượng Vũ Thị Hằng (bìa phải) tại Cơ quan Công an huyện Chư Păh. Ảnh Công an Chư Păh cung cấp

Như Báo Gia Lai điện tử đã phản ánh, từ năm 2018 đến 2021, vì thiếu hiểu biết nên một số hộ dân tộc thiểu số ở xã Chư Đang Ya đã đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhờ Vũ Thị Hằng hỗ trợ vay vốn ngân hàng hoặc cho Hằng thuê đất. Tuy nhiên, đối tượng đã làm giả các giấy tờ chuyển nhượng để chiếm dụng đất của người dân. Qua điều tra, bước đầu Công an huyện Chư Păh xác định, đối tượng đã làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mang đi thế chấp với số tiền 400 triệu đồng.



Trước đó, ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Păh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng vì có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



LÊ ANH