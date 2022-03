Người chồng cự cãi với vợ, rồi lấy dao chém vợ và khóa cửa treo cổ tự tử. Bước đầu, công an xác định vợ chồng có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc.





Ngày 22-3, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ chồng dùng dao chém vợ rồi treo cổ tự tử.



Trước đó, rạng sáng 21-3, ông Nguyễn Văn T. (SN 1976, ngụ huyện Củ Chi) mâu thuẫn với vợ dẫn tới cự cãi. Sau đó, ông T. dùng dao chém nhiều nhát vào vợ.





Hiện trường vụ việc cắt từ camera



Người nhà phát hiện nên can ngăn và đưa người vợ đi cấp cứu. Còn ông T. khóa cửa lại rồi treo cổ tự tử.



Có mặt tại hiện trường, công an khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng.



Điều tra bước đầu, công an xác định vợ chồng ông T. mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)