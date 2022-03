"Cặp bài trùng" gây ra hàng chục vụ trộm, cướp tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) vừa khởi tố Trần Đăng Ánh (tên thường gọi Tý Rỗ, SN 1987, trú tại phường Thắng Lợi) và Nguyễn Chiến (SN 1975, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) về hành vi trộm cắp tài sản và đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương để khởi tố thêm hành vi cướp, cướp giật tài sản.

Trong thời gian từ tháng 6-2021 đến tháng 1-2022, trên địa bàn các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa, Mang Yang và TP. Pleiku liên tiếp xảy các vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản và cướp, cướp giật tài sản trên một số tuyến đường. Qua trình báo của các nạn nhân và chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định, các vụ án xảy ra có điểm chung là do 2 đối tượng sử dụng xe máy gắn biển số giả, mang theo hung khí, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm gây ra. Thời gian hoạt động của các đối tượng này từ khoảng 23 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau và chúng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an các địa phương tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng. Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an TP. Pleiku rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn, qua đó phát hiện Ánh và Chiến có biểu hiện nghi vấn và có đặc điểm nhận dạng giống với 2 đối tượng gây án do người dân cung cấp.

Ngày 21-1, trong quá trình mật phục theo kế hoạch, Công an huyện Chư Păh phát hiện 2 đối tượng đang đột nhập nhà dân tại tổ dân phố 1, thị trấn Phú Hòa để trộm cắp tài sản nên tiến hành truy bắt. Công an huyện Chư Păh đã bắt quả tang đối tượng Ánh khi đang thực hiện hành vi trộm cắp, riêng Chiến trốn thoát. Phòng Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo trinh sát khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt Chiến. Đến ngày 28-1, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) bắt được Chiến khi đang trốn tại địa bàn và di lý đối tượng về Gia Lai.

Đối tượng Chiến (bên trái) và Ánh tại Cơ quan Điều tra Công an huyện Chư Păh. Ảnh: Lê Anh

Được biết, 2 đối tượng này từng nhiều lần “vào tù, ra khám” nhưng không tu chí làm lại cuộc đời. Để thực hiện hành vi trộm cắp, 2 đối tượng này thường rảo khắp địa bàn các huyện và TP. Pleiku để theo dõi và lợi dụng sơ hở như: nhà dân không khóa cửa, nhà đang xây dựng, các điểm kinh doanh, xe ô tô đậu ở vỉa hè không có người trông coi… để trộm cắp. Điển hình như ngày 4-8-2021, Ánh cùng Chiến đến thôn 9 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) đột nhập vào nhà dân lấy trộm 1 điện thoại iPhone 7 Plus; phát hiện tiệm kinh doanh điện thoại trên quốc lộ 14 (thuộc xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) đang mở cửa nhưng không có người trông coi nên Ánh đột nhập lấy 30 điện thoại các loại đem bán được 30 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Vào khoảng 2 giờ ngày 26-9-2021, 2 đối tượng đến cây xăng Xuân Kiệm (đường Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) phát hiện 1 xe ô tô loại 4 chỗ màu trắng đậu bên đường không có người trông coi nên Ánh đã cạy cửa xe trộm cắp 20 triệu đồng.

Ngoài hành vi trộm cắp tài sản, 2 đối tượng cũng thường xuyên rảo khắp các tuyến đường để thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản. Điều đáng nói là 2 đối tượng rất liều lĩnh, manh động, sẵn sàng dùng hung khí đe dọa và chống trả khi bị phát hiện. Điển hình cho sự manh động của 2 đối tượng là vụ cướp xảy ra vào rạng sáng một ngày đầu tháng 10-2021 (đối tượng không nhớ rõ), Ánh cùng Chiến đi xe máy đến Khách sạn Hoàng Hảo (đường Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) phát hiện 1 xe ô tô loại 7 chỗ màu đen đậu cạnh khách sạn nên dừng lại với mục đích cạy xe trộm cắp tài sản. Khi đến gần, dù phát hiện tài xế đang ngủ trong xe nhưng Ánh vẫn dùng búa đập kính để lấy chiếc điện thoại iPhone 12 đang sạc pin bên trong. Lúc này, tài xế tỉnh lại thì bị Ánh đánh vào mặt rồi cướp điện thoại chạy thoát.

Ngoài các vụ án trên, Chiến và Ánh đã khai nhận thực hiện thêm 21 vụ trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Pleiku và các huyện: Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang. Qua đây, Công an huyện Chư Păh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản. Đồng thời, Công an huyện thông báo đến những ai là bị hại của đối tượng Trần Đăng Ánh và Nguyễn Chiến thì liên hệ với Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Chư Păh) hoặc Công an nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.