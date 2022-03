Cầm iPhone chơi game thua sạch, quay lại tiệm cầm đồ giật lại rồi bỏ chạy

Nam thanh niên cầm cố iPhone 11 Pro Max lấy 10 triệu đồng chơi game online và thua hết liền quay lại tiệm cầm đồ giả vờ chuộc rồi giật điện thoại, bỏ chạy.

Ngày 6/3, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Lê Quốc Khánh (24 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Lê Quốc Khánh. Ảnh: H.H

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/3, Khánh đến tiệm cầm trên đường Lê Hữu Trác (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) để cầm cố iPhone 11 Pro Max với giá 10 triệu đồng. Khánh dùng số tiền này nạp vào tài khoản game online rồi chơi thua hết sạch.

Sau đó, Khánh quay lại tiệm cầm đồ, giả vờ yêu cầu chủ tiệm cho chuộc lại điện thoại. Khi chủ tiệm vừa đưa ra điện thoại thì Khánh lập tức giật lấy điện thoại rồi ra xe máy tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Hải Đông nhanh chóng bắt giữ Khánh và bàn giao cho Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.