Bộ Công an tổ chức hội thảo trực tuyến về luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng 2 dự án Luật

(GLO)- Sáng 14-3, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến toàn quốc về “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ”. Trung tướng Lê Quốc Hùng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.





Dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Lê Anh



Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ cơ sở lý luận, yêu cầu thực tiễn, cấp thiết cần phải xây dựng, ban hành 2 dự án luật đối với đời sống xã hội nói chung và công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cơ sở và trật tự an toàn giao thông đường bộ nói riêng. Đồng thời, các đại biểu cũng góp ý xây dựng các luận cứ khoa học để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của dự thảo luật để các lực lượng tham gia hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Qua đó, tạo hành lang pháp lý cho việc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội theo phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) đáp ứng yêu cầu cấp thiết của tình hình hiện nay.



Phát biểu tham luận tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông nêu rõ những khó khăn trong thực tiễn xây dựng, củng cố Công an xã, thị trấn chính quy và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Qua đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề xuất Bộ Công an tiếp tục hoàn chỉnh quy trình, hồ sơ đề xuất Quốc hội sớm ban hành 2 dự án luật trên nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, hợp hiến, tương thích trong hệ thống pháp luật để tổ chức, huy động quần chúng cùng tham gia bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, an toàn giao thông ở cơ sở.



LÊ ANH