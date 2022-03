Bình Dương: Bắt giữ 5 nghi phạm vác rựa chặn xe tải đánh tài xế

Ngày 10.3, Công an P.Thuận Giao đã bắt thêm 2 trong nhóm 5 nghi phạm vác rựa chặn xe tải, chuyển hồ sơ cho Công an TP.Thuận An (Bình Dương) xử lý về các hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Trước đó, Công an P.Thuận Giao đã bắt giữ 3 nghi phạm vụ vác rựa chặn xe tải rồi leo lên ca bin đánh tài xế do "bấm còi inh ỏi nhắc nhở".

Theo điều tra ban đầu, chiều 8.3, Hồ Thái Ngân (28 tuổi), Lý Đại Kiểm (21 tuổi), Vương Minh Hưng (25 tuổi), Đoàn Văn Toàn (18 tuổi), Kim Văn Hoàn (35 tuổi, cùng tạm trú Bình Dương) ngồi nhậu vỉa hè trên đường Thủ Khoa Huân (P.Thuận Giao).



Nhóm nghi can chặn xe tải đánh tài xế. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi nhậu say, các nghi can chạy xe máy lạng lách trên đường Thủ Khoa Huân, lúc này tài xế xe tải chạy lại đã bấm còi inh ỏi để nhắc nhở.



Công an thu hồi cây rựa. Ảnh: CACC

Sau đó, nhóm thanh niên chạy vượt lên đầu xe rồi vác rựa chặn xe tải tải lại, đập phá cửa kính, leo lên ca bin đánh “dằn mặt” tài xế, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Qua điều tra, công an đã truy tìm và bắt giữ các đối tượng để xử lý.