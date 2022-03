Bình Định: Sát hại chủ nợ rồi mang thi thể từ biển lên nghĩa địa phi tang

Trong lúc 2 bên giằng co, Nhật lấy ghế gỗ đập vào đầu Dũng làm nạn nhân ngã gục rồi dùng tay bóp cổ cho đến chết, sau đó đem chôn xác để phi tang.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố, bắt giam Đinh Công Nhật (36 tuổi, ở xã Mỹ Cát, H.Phù Mỹ) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.



Đinh Công Nhật. Ảnh: Trị Bình

Theo điều tra của Cơ quan Công an, khoảng 17 giờ ngày 6.1, Đinh Công Nhật đang sửa máy bơm nước trên thuyền đang neo đậu tại bến thuyền An Mỹ thuộc thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát, H.Phù Mỹ thì Phan Văn Dũng (34 tuổi, ở cùng địa phương) đến để đòi số tiền mà Nhật đã nợ trước đó.

Do Nhật không có tiền trả nên Dũng chửi bới, hăm dọa và rút con dao bấm nhảy xuống nơi Nhật đang đứng để đâm. Trong lúc 2 bên giằng co, Nhật lấy ghế gỗ có trên thuyền đập vào đầu Dũng làm nạn nhân ngã gục trên thuyền rồi Nhật tiếp tục dùng tay bóp cổ Dũng cho đến chết.

Khi biết nạn nhân đã chết, sợ bị phát hiện nên Nhật đã nghĩ cách phi tang xác. Nhật đã điều khiển thuyền chở xác anh Dũng ra biển với ý định là sẽ vứt xác tại cửa biển Đề Gi (Bình Định). Tuy nhiên, trên đường đi, Nhật thay đổi ý định và mang xác anh Dũng đến chôn tại nghĩa địa Nước Mặn thuộc thôn An Mỹ, xã Mỹ An, H.Phù Mỹ.

Sau khi phi tang, Nhật về nhà sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra.

Đến ngày 18.1, Nhật rời địa phương đi đánh cá tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 14.2, Nhật về địa phương và đến Công an H.Phù Mỹ đầu thú. Công an khám hiện trường chôn xác nạn nhân tại nghĩa địa. Ảnh: Trị Bình

Mặc dù đến đầu thú nhưng trong quá trình làm việc với Cơ quan Công an, Nhật luôn thay đổi lời khai, bất nhất, mâu thuẫn, gây khó khăn cho công tác điều tra, củng cố chứng cứ xử lý vụ án.

Vì muốn che giấu tội lỗi, ban đầu Nhật khai đã vứt xác anh Dũng xuống biển. Sau nhiều ngày ròng rã tìm kiếm ở biển Đề Gi nhưng không có xác nạn nhân, Công an H.Phù Mỹ và cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng địa bàn, quyết tâm tìm được xác nạn nhân.

Sau đó, được sự giúp đỡ của nhân dân và người nhà, Cơ quan điều tra đã tìm thấy xác nạn nhân ở nghĩa địa. Lúc này, Nhật mới khai nhận toàn bộ sự thật là đã chôn xác anh Dũng tại nghĩa địa.

Theo một số người dân địa phương, sở dĩ Nhật nợ tiền anh Dũng là do cá độ đá bóng. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.