Bắt quả tang 3 nghi phạm dùng kích điện giết hổ nặng 220 kg nấu cao

Sáng nay 18.3, Công an H.Điện Biên cho biết đã tạm giữ hình sự 3 nghi phạm Lường Văn Anh (ngụ xã Sam Mứn, H.Điện Biên, Điện Biên), Ngô Sỹ Thành (ngụ xã Tam Hợp, H.Quỳ Hợp, Nghệ An) và Ngô Sỹ Tiến (ngụ P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã cấp quý hiếm.





Cá thể hổ nặng 220 kg phát hiện tại nhà Lường Văn Anh. Ảnh: Trường Long



Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 17.3, lực lượng Công an H.Điện Biên bắt quả tang các đối tượng dùng dao và kích điện giết một cá thể thể hổ tại nhà riêng của Lường Văn Anh.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một cá thể hổ nặng khoảng 220 kg đã chết, 3 con dao, 1 bộ kích điện, 1 xe ô tô và nhiều vật chứng liên quan. Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận mua cá thể hổ sống tại Nghệ An, sau đó vận chuyển về Điện Biên bằng ô tô rồi giết thịt để nấu cao bán kiếm lời.

Theo Thái Uyên (TNO)