Bắt nữ giáo viên tiểu học lừa 'chạy' việc, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

“Nổ” có nhiều quan hệ, có thể “chạy” việc, “chạy” biên chế ngành giáo dục, một giáo viên tiểu học ở Hà Nội đã lừa nhiều người, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.





Chiều 16.3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ án một cựu giáo viên tiểu học lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.



Theo tài liệu điều tra, bà Lã Thị Nguyên (51 tuổi, trú TT.Sóc Sơn, H.Sóc Sơn, Hà Nội) khi làm giáo viên tại một trường tiểu học ở H.Sóc Sơn đã “nổ” mình có nhiều mối quan hệ, có thể “chạy” viên chức vào biên chế ngành giáo dục tại địa bàn Hà Nội và giúp xin vào làm việc tại các bộ phận ở sân bay Nội Bài.





Bị can Lã Thị Nguyên. Ảnh Công an cung cấp



Sau khi tự “gắn mác” cho mình, từ năm 2014 đến năm 2017, nữ giáo viên này đã nhận tổng số tiền gần 2 tỉ đồng của nhiều người để “lo việc” rồi chiếm đoạt.



Vào cuộc điều tra, cuối năm 2021, Công an H.Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Lã Thị Nguyên về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.



Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an H.Sóc Sơn đã chuyển vụ việc lên Công an TP.Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.



Để phục vụ điều tra mở rộng, Công an TP.Hà Nội đề nghị ai là bị hại của bị can Lã Thị Nguyên đến địa chỉ 55 Lý Thường Kiệt (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để trình báo, cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.

Theo Trần Cường (TNO)