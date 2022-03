Bắt nguyên kế toán công ty môi trường chiếm đoạt tiền lương công nhân

Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định bắt tạm giam nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư và môi trường Cao Bằng do có hành vi chiếm đoạt tiền lương công nhân.



Đối tượng Hằng bị bắt vì hành về tội tham ô tài sản. Ảnh: CACC.



Liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và bắt tạm giam đối tượng Ma Thị Thu Hằng (SN 1971, trú tại tổ 1, phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng) nguyên Kế toán trưởng Công ty (đã nghỉ việc từ năm 2017) về tội tham ô tài sản.



Quá trình điều tra xác định, từ năm 2012 đến năm 2016, Ma Thị Thu Hằng lợi dụng vị trí là kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng để kê khai, thanh toán khống tiền lương nhân công, tiền mua vật tư, hàng hóa… chiếm đoạt trên 400 triệu đồng.



Ma Thị Thu Hằng là bị can thứ 5 bị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố liên quan đến vụ án này.



Liên quan tới những sai phạm nghiêm trọng tại đơn vị này, vào 05.12.2021 ngày cơ quan chức năng đã khởi tố 3 bị can Nông Thị Nguyệt (SN 1982, Chủ tịch công ty), Kha Văn Thuật (SN 1970, Giám đốc công ty), Hoàng Thị Ngọc Quỳnh (SN 1982, Kế toán trưởng công ty).



Tiếp đó, ngày 18.12, thông tin từ công an tỉnh Cao Bằng, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Chu Văn Bắc (SN 1958, trú tại tổ 11, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng), từng là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng về tội tham ô tài sản.



