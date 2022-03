Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thông qua mạng xã hội Facebook, một đối tượng quê ở Nghệ An đã thực hiện thành công nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với các bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền trung với số tiền hàng trăm triệu đồng.



Gia Lai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội



Đối tượng Nguyễn Bá Cường (áo xám) tại Cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp).



Ngày 28/3, thông tin từ Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đã có lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Cường (sinh năm 1995), trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook.



Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc, trước đó, vào ngày 14/3, Công an huyện Phú Lộc nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Giang (sinh năm 1988), trú thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) về việc bị một đối tượng chưa rõ lai lịch, đã sử dụng trang mạng xã hội Facebook để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng. Ngoài anh Giang, nhiều bị hại khách cũng sập bẫy lừa đảo tương tự.



Công an huyện Phú Lộc đã xác lập chuyên án mang bí số 322L để đấu tranh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian ngắn, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng lừa đảo là Nguyễn Bá Cường và tiến hành bắt giữ.



Theo cơ quan công an, qua điều tra, công an xác định Nguyễn Bá Cường đã tạo trang fanpage "Chuyên sắt thép xây dựng miền trung". Cường đăng quảng cáo trên trang fanpage này việc bán sắt thép giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Khi có người nhắn tin hỏi mua sắt thép thì Cường yêu cầu nếu người mua muốn được nhận hàng ngay trong ngày thì phải chuyển tiền đặt cọc trước vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.



Sau khi người mua chuyển tiền thành công thì đối tượng này sẽ chặn liên lạc qua Zalo, Facebook, điện thoại và vứt bỏ sim rác. Tiền chiếm đoạt được, Cường chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che dấu hành vi, sau đó chuyển vào tài khoản ngân hàng của đối tượng đang sử dụng để rút ra.



Tại cơ quan điều tra, đối tượng Cường khai nhận, do nợ nần trong việc đánh bạc nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tạo fanpage “Mua bán sắt thép giá rẻ miền trung” nhằm tạo niềm tin cho người khác để chiếm đoạt tài sản.



Với thủ đoạn nói trên, đối tượng đã gây ra nhiều vụ lừa đảo đối với các bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố tại khu vực miền trung, chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.



Hiện, Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục điều mở rộng vụ án, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo CÔNG HẬU (NDĐT)