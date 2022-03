Án phạt nghiêm khắc đối với 2 bị cáo hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Tôn Nữ Thể Trang tham gia nhóm "Tiên Rồng" - tổ chức chính trị phản động, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền trong khi Nguyễn Xuân Tĩnh đã tham gia nhóm kín trên facebook là "Việt Tân tương trợ".



Gia Lai: Đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân lãnh án 12 năm tù

Hai bị cáo Tôn Nữ Thể Trang (trái) và Nguyễn Xuân Tĩnh tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)



Ngày 15/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo là Tôn Nữ Thể Trang (sinh năm 1962, trú tại phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa) và Nguyễn Xuân Tĩnh (sinh năm 1972, trú tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa) cùng về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 109 Bộ luật Hình sự.



Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tôn Nữ Thể Trang 12 năm tù giam và Nguyễn Xuân Tĩnh 9 năm tù giam; hai bị cáo còn phải chịu quản chế trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến tháng 5/2021, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Tôn Nữ Thể Trang đã tham gia nhóm "Tiên Rồng" - tổ chức chính trị phản động, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.



Trang đã có nhiều hoạt động tích cực, tự nguyện thực hiện theo các nội dung do thành viên cốt cán của nhóm “Tiên Rồng” chỉ đạo, yêu cầu như kết nối, lôi kéo, tìm kiếm những người có cùng quan điểm chống phá Nhà nước; giới thiệu người tham gia khóa học “Phù Đổng vì nước," giúp sức cho tổ chức này có điều kiện tiến hành các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.



Đối với bị cáo Nguyễn Xuân Tĩnh, cáo trạng nhận định khoảng năm 2016 và năm 2019, sử dụng tài khoản facebook cá nhân, Nguyễn Xuân Tĩnh đã tham gia nhóm kín trên facebook là "Việt Tân tương trợ." Đây là tổ chức ngoại vi, chịu sự chi phối, chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Việt Tân.



Tiếp đó, từ tháng 6/2020 đến tháng 7/2020, qua sự lôi kéo của Tôn Nữ Thể Trang, Nguyễn Xuân Tĩnh đã tham gia khóa huấn luyện "Phù Đồng vì nước" và có nhiều hoạt động khác nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hòng lật đổ chính quyền nhân dân.



Hội đồng xét xử cho biết thêm “Việt Tân tương trợ” là một “nhóm kín” trên facebook, do Hoàng Cơ Định (sinh năm 1940, là “ủy viên Trung ương” tổ chức khủng bố Việt Tân sáng lập tháng 12/2015 nhằm tuyên truyền, lôi kéo phát triển lực lượng, tổ chức đào tạo huấn luyện cho Việt Tân.



Còn nhóm “Tiên Rồng” là tổ chức chính trị phản động hoạt động nhằm lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Lê Ngọc Vàng (quê quán xã An Thanh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; từng tham gia “Mặt trận Dân tộc Tự quyết”; năm 1978 bị bắt, đến năm 1982 bị Tòa án tỉnh Bến Tre tuyên án 20 năm tù) và Đông Phạm (quê quán thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; hiện sống tại New Jesey, Mỹ) sáng lập vào năm 1998.



Lúc mới thành lập, nhóm này có tên là “Tiên Long,” sau đó đổi tên thành “Tiên Rồng".



Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Tôn Nữ Thể Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải nên được Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, còn bị cáo Nguyễn Xuân Tĩnh vẫn quanh co chối tội. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định qua kết quả điều tra và nhiều chứng cứ xác đáng thu thập được, đủ cơ sở để kết luận những hành vi của bị cáo Nguyễn Xuân Tĩnh là phạm tội như Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã cáo buộc.



Hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo hoạt động có tổ chức, hành vi của bị cáo Tôn Nữ Thể Trang là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Nguyễn Xuân Tĩnh là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, cần xử phạt thật nghiêm khắc mới có tác dụng cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa, răn đe chung trong xã hội.

Theo Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)