40 côn đồ đất Cảng cầm "phóng lợn", tuýp sắt rượt đuổi hỗn chiến kinh hoàng

Khoảng 40 đối tượng ở Hải Phòng đi xe máy kẹp 3-4 không đội mũ bảo hiểm, mang theo nhiều hung khí như dao "phóng lợn", kiếm, tuýp sắt, chai thủy tinh… rượt đuổi, hỗn chiến kinh hoàng gây náo loạn.





Ngày 16-3, cơ quan Cơ quan cảnh sát Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ 9 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".





Các đối tượng cầm dao, kiếm hỗn chiến kinh hoàng tại khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall Lê Chân, TP Hải Phòng.



9 đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Tô Hồng Ngọc (SN 2000, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng), Phạm Văn Quyết (SN 2001, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương), Hoàng Văn Đạt (SN 2001, trú tại xã An Thái) và Phạm Văn Việt (SN 2004, trú xã An Thọ, cùng huyện An Lão); Vũ Đức Toàn (SN 2005, trú tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng) và 4 đối tượng Vũ Duy Thái Dương (SN 2003), Cao Đức Doanh (SN 2003); Đỗ Phú Trường (SN 2004), Ngô Văn An (SN 2004, cùng trú phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh).



Trước đó, hồi 21 giờ 45 phút ngày 5-3, Công an quận Lê Chân nhận được tin báo có khoảng 40 đối tượng đèo nhau bằng xe gắn máy mang theo hung khí rượt đuổi, hỗn chiến kinh hoàng.



Những thanh niên này điều khiển xe máy kẹp 3-4 không đội mũ bảo hiểm, di chuyển qua đường Võ Nguyên Giáp (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), mang theo nhiều hung khí gồm dao "phóng lợn", kiếm, tuýp sắt, chai thủy tinh… rượt đuổi nhau vào bên trong bãi gửi xe thuộc Trung tâm thương mại Aeon Mall. Rất may, khi xảy ra hỗn chiến, không có đối tượng nào bị thương.



9 đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận lê Chân tạm giữ.

Cán sắt chổi lau nhà, dao, kiếm, chai thủy tinh ... mà các đối tượng sử dụng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng





Sự việc gây náo loạn đường phố, khiến tuyến đường Võ Nguyên Giáp ùn ứ, nhiều người tham gia giao thông bất an vì mất trật tự xã hội, tiềm ẩn xảy ra hỗn chiến, gây thương tích.



Nhận tin báo, Công an quận Lê Chân phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra, xác minh.



Căn cứ vào các tài liệu điều tra, ngày 14-3, Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ 9 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".



Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.



Theo Tr.Đức (NLĐO)