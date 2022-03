2 đối tượng vừa ra khỏi trại cai nghiện đã rủ nhau đi gây án

Nguyễn Đức Thắng (25 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) và Trần Hoàng Phúc (25 tuổi, ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) chơi thân với nhau trong thời gian đi cơ sở cai nghiện. Khi trở về nhà, hai đối tượng này rủ nhau đi kiếm tiền bằng thủ đoạn trộm cắp hoặc cướp giật tài sản người đi đường.



Hai đối tượng Thắng và Phúc chơi thân với nhau trong trại cai nghiện, vừa ra khỏi trại đã rủ nhau gây án tại địa bàn Long An. Ảnh: CACC



Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Đức Thắng và Trần Hoàng Phúc để điều tra về tội Cướp tài sản, đồng thời phối hợp Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) mở rộng truy xét số vụ cướp ở địa bàn giáp ranh nghi liên quan 2 đối tượng này.



Theo lời khai ban đầu, Thắng với Phúc quen biết nhau trong thời gian ở chung tại cơ sở cai nghiện. Hết hạn trở về gia đình, hai đối tượng thường xuyên liên lạc với nhau, sau đó bàn đi kiếm tiền bằng thủ đoạn trộm cắp, cướp giật.



Trước đó, khoảng 14h30 ngày 27/2, Thắng chủ động gọi điện thoại rủ Phúc đến địa điểm được xác định là huyện Bình Chánh (TP.HCM) tiếp giáp huyện Bến Lức (Long An) bàn kế cướp tài sản.



Để an toàn khi thực hiện, Thắng còn đem theo bình xịt hơi cay, đồng thời trực tiếp điều khiển xe máy chở Phúc qua một số tuyến giao thông, khu dân cư tìm "con mồi" để gây án.



Vừa chạy vào khu vực kênh Học Trò, thuộc ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nhìn thấy 3 thanh - thiếu niên ngồi nói chuyện ven lề, Thắng móc bình xịt hơi cay đe dọa. Sau đó, Thắng xịt thẳng hơi cay vào 3 thanh - thiếu niên để khống chế cướp 1 điện thoại di động Samsung A12, 1 điện thoại di động Samsung A22, một số tiền mặt rồi lên xe trốn thoát.



Tập trung điều tra truy xét, vài ngày sau Công an huyện Bến Lức nhận dạng được nghi phạm và tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi cướp tài sản.





