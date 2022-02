Trộm xe Honda SH trong 3 giây

Trịnh Văn Kền thực hiện thao tác trộm xe Honda SH chỉ trong 3 giây, sau đó, gã để lại chiếc Honda Wave của mình tại hiện trường.



Nghi phạm trộm xe Honda SH trên phố Đội Cấn - Trịnh Văn Kền. Ảnh: Q.Trường

Ngày 27.2, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Trịnh Văn Kền (38 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 23.2, phát hiện người đàn ông đi xe máy Honda SH không biển kiểm soát, tổ công tác Công an phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã kiểm tra hành chính.

Người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chủ sở hữu chiếc xe trên. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa người và phương tiện về trụ sở tiếp tục xác minh làm rõ.

Người đàn ông này khai là Trịnh Văn Kền và thừa nhận, chiếc xe do trộm mà có.

Theo đó, trưa 6.1, Kền đi chiếc xe máy Honda Wave lang thang qua các phố, tìm người sơ hở để trộm cắp. Khi đến trước cửa số nhà 458 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc thì phát hiện chiếc xe Honda SH mang BKS: 29E1-565.xx vẫn để chìa khoá điện.

Sau hồi quan sát, Kền bỏ lại chiếc xe Wave, lấy trộm xe Honda SH và chạy về hướng đường Bưởi rồi đi sang khu vực Đông Anh. Đến khu vực vắng người, đối tượng tháo biển kiểm soát chiếc xe sau đó sử dụng làm phương tiện đi lại và tiếp tục đi trộm cắp.

Để tránh bị phát hiện, đối tượng mang xe đến một hiệu sửa xe trên phố Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dán nilon, đổi màu xe.

Từ lời khai của Kền, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Công an quận Ba Đình xác minh, chiếc xe là tài sản của chị T. Ngay buổi trưa bị mất xe, chị T đã trình báo cơ quan công an.

Thời điểm đó, qua camera an ninh, cơ quan công an xác định, kẻ gian trộm xe của chị T chỉ trong vòng 3 giây.