TP. Hồ Chí Minh: Điều tra vụ một người chết ngày mùng 1 tết trên đường Phạm Văn Đồng

Ngày 2.2, Công an P.Hiệp Bình Chánh đang điều tra nguyên nhân vụ việc làm một nam thanh niên tử vong trên đường Phạm Văn Đồng vào tối 1.2 (mùng 1 tết).

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 1.2 (tức mùng 1 tết), người dân sống trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần cầu Gò Dưa (hướng đi cầu vượt Linh Xuân, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) nghe tiếng hô hoán và tiếng động lớn nên chạy ra xem có việc gì. Lúc này người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động dưới đường, một người khác điều khiển xe máy chạy ngược chiều rời khỏi hiện trường.



Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Trần Tiến

Qua kiểm tra, nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an P.Hiệp Bình Chánh đã xuống phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến khuya cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý.

Trưa nay 2.2, chúng tôi gặp anh T. (nhân chứng) – nhân viên làm việc gần nơi xảy ra vụ việc. Anh T. cho biết khi nghe tiếng động mạnh, anh cùng một số người dân xung quanh chạy đến theo dõi. Tại đây, anh cùng người dân thấy một cặp vợ chồng đang hô hoán “cướp”. Ở nơi xảy ra vụ việc, một nam thanh niên đang nằm bất động, một thanh niên khác vội vàng điều khiển xe máy chạy ngược chiều, rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Công an P.Hiệp Bình Chánh xác nhận vào tối mùng 1 tết có xảy ra vụ tai nạn làm một thanh niên tử vong. “Hiện công an vẫn đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc”, đại diện Công an P.Hiệp Bình Chánh nói. Cũng trong buổi tối mùng 1 tết, lực lượng chức năng đã trích xuất các camera xung quanh nơi xảy ra vụ việc để làm rõ nguyên nhân.