Tìm người đầu tư vào sàn tiền ảo BO của đối tượng cướp tài sản

Liên quan đến vụ việc cướp tài sản do Nguyễn Đình Tỉnh, Lê Anh Hào gây ra, công an thông báo tìm người đầu tư vào sàn tiền ảo của đối tượng.



Cảnh báo lừa đảo từ sàn tiền ảo

Nguyễn Đình Tỉnh đánh nhóm nhân viên vì nghi ngờ họ ăn chặn tiền của người đầu tư vào sàn tiền ảo BO. Ảnh: CACC



Chiều 16.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đưa ra thông tin trên.



Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Công an quận Nam Từ Liêm thông báo có ai đã đầu tư chơi “tiền ảo” theo hệ thống BO của Nguyễn Đình Tỉnh đề nghị liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp để cung cấp thông tin.



Trước đó, đơn vị này đã khởi tố Nguyễn Đình Tỉnh (25 tuổi) và Lê Anh Hào (24 tuổi) để điều tra về tội "Cướp tài sản".



Vụ án được phát hiện khi ba thanh niên cùng trú ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) trình báo bị Tỉnh và Hào đánh nhiều lần, dùng dao đe doạ giết, bắt viết giấy vay nợ số tiền 30 triệu đồng.



Quá trình điều tra xác định, Tỉnh làm công việc mời gọi người chơi tiền ảo theo hệ thống BO. Tỉnh đã thuê nhóm 3 thanh niên trên làm công việc mời người tham gia đầu tư tiền ảo để hưởng lợi nhuận.



Trong quá trình thuê họ làm, Tỉnh cho rằng nhóm nhân viên này không trung thực trong việc báo cáo tiền khách đầu tư. Tối 27.12.2021, Tỉnh rủ họ đến căn chung cư để răn đe, xét hỏi việc nhận tiền của khách chơi, nhưng không nộp về cho anh ta.



Tại đây, tất cả không thừa nhận việc giấu Tỉnh tiền của khách, nên bị can tức giận và cùng Hào đánh người.



Ngày 6.1, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự Tỉnh và Hào về hành vi "cướp tài sản".



Quá trình điều tra, Công an xác định hành vi kêu gọi đầu tư vào sàn tiền ảo BO của Tỉnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên tiếp tục mở rộng vụ án.

