Tấn công bác sỹ trong bệnh viện, lĩnh 8 tháng tù

Dù nhân viên y tế đã giải thích rằng, phải chờ kết quả test Covid-19 mới điều trị, nhưng Thịnh đã chửi bới, xúc phạm bác sỹ và nhân viên y tế. Chưa hết, Thịnh còn tấn công bác sỹ và nhân viên y tế trong ca trực.





Ngày 8/2, TAND quận Ba Đình (Hà Nội) mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Văn Thịnh (SN 1984, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 330 BLHS. Phiên tòa được xét xử theo thủ tục rút gọn.



Theo cáo trạng của Viện KSND quận Ba Đình, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn yêu cầu 100% các trường hợp bệnh nhân và người chăm sóc đến khám tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện đều phải thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2. Khi có kết quả âm tính sẽ được khám và điều trị theo quy định.



Ngày 12/1/2022, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn phân công bác sĩ và y tá trực, trong đó có bác sĩ Nguyễn Thế Hiệp, y tá Hồ Thanh Hương, điều dưỡng Phạm Văn Minh làm nhiệm vụ tại khu vực sàng lọc test Covid-19.



Bị cáo Thịnh tại phiên toà.



Khoảng 18h cùng ngày, Thịnh đi xe máy đến ngã tư Trần Phú - Hùng Vương và tự ngã xe, bị thương tích vùng mặt. Sau đó, Thịnh vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để sơ cứu, chữa trị vết thương.



Tại đây, Thịnh được hướng dẫn test Covid-19 tại khu sàng lọc và chờ kết quả.



Trong khi đợi kết quả, Thịnh yêu cầu các bác sỹ phải sơ cứu vết thương. Lúc này, y tá Hồ Thanh Hương giải thích những quy định cho Thịnh biết, đồng thời đề nghị Thịnh chấp hành.



Tuy nhiên, Thịnh không những không chấp hành mà còn chửi bới, xúc phạm các bác sỹ, y tá trong ca trực. Tiếp đó, Thịnh đến bàn tiếp đón bệnh nhân trong khu sàng lọc, nơi bác sỹ Nguyễn Thế Hiệp đang đứng đá trúng người bác sỹ Hiệp.



Khi bác sỹ Hiệp đi ra chỗ khác, Thịnh định tấn công y tá Hương thì bị anh Phạm Văn Minh can ngăn, đồng thời yêu cầu Thịnh không được chửi bới, xúc phạm người khác. Thấy vậy, Thịnh thúc cùi trỏ vào mặt anh Minh. Hành vi nguy hiểm của Thịnh chỉ dừng lại khi lực lượng bảo vệ của bệnh viện khống chế Thịnh. Sau khi được sơ cứu vết thương vùng cằm, Thịnh bỏ về.



Ngày hôm sau, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn phản ánh thông tin vụ việc đến cơ quan Công an. Ngay sau đó, Công an phường Điện Biên và Công an quận Ba Đình thu giữ hình ảnh camera ghi lại sự việc. Đến 19h cùng ngày, Thịnh đến trụ sở Công an phường đầu thú.



Quá trình điều tra, bác sỹ Hiệp và anh Minh từ chối giám định thương tích và không yêu cầu về dân sự. Tại phiên toà, bị cáo Thịnh thừa nhận hành vi phạm tội như trên và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.



Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Thịnh, HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội khi bị cáo không những không chấp hành quy định của bệnh viện, mà còn chửi bới, đánh lại bác sĩ và nhân viên y tế đang thi hành công vụ, gây cản trở đến việc khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, gây mất an ninh trật tự trong bệnh viện, làm ảnh hưởng đến tâm lý của các y, bác sỹ và nhân viên y tế, gây bức xúc dư luận xã hội. Vì vậy, cần phải có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.



Tuy nhiên trước khi lượng hình, HĐXX cũng cân nhắc, xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ tội cho bị cáo Thịnh như: phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tự giác ra đầu thú...



Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thịnh 8 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Do bị hại trong vụ án không đề nghị bị cáo phải bồi thường nên HĐXX không xem xét trách nhiệm dân sự đối với bị cáo.

Theo NGUYỄN HƯNG (cand)