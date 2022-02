Quảng Nam: Bắt giam 4 bị can trong chuyên án ma túy lớn

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố, bắt giam 4 bị can trong chuyên án ma túy lớn.





Chiều 11.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can gồm: Ngô Văn Phước (31 tuổi), Nguyễn Đình Danh (33 tuổi), Nguyễn Thành Luân (28 tuổi) và Huỳnh Ngọc Tiên (26 tuổi, tất cả đều ở Tam Dân, H.Phú Ninh) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.



4 bị can trong chuyên án ma túy lớn bị bắt giữ. Ảnh: Q.Huy



Theo kết quả điều tra, trong những tháng cuối năm 2021, một số thanh niên có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn H.Phú Ninh. Ngay sau đó, Công an H.Phú Ninh quyết định thành lập chuyên án để phá đường dây mua bán ma túy này.



Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được và qua rà soát các nghi can trên địa bàn, sáng 14.1.2022, Công an H.Phú Ninh đã bắt giữ khẩn cấp Phước và Luân. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 0,17 gram ma túy.



Số lượng ma túy lớn bị bắt giữ trong chuyên án ma túy lớn. Ảnh: Q.Huy



Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, sáng 15.1, trên quốc lộ 40B thuộc xã Tam Thái (H.Phú Ninh), Công an H.Phú Ninh đã mật phục, bắt quả tang Danh và Tiên đang vận chuyển 50 gram ma túy đá, 50 viên thuốc lắc về địa bàn H.Phú Ninh để tiêu thụ. Khám xét nhà ở của Danh và Tiên, lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 gram ma túy đá.



Đến nay, cơ quan chức năng chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến chuyên án ma túy này.

Theo Mạnh Cường (TNO)