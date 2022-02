Phú Yên tạm giữ hình sự đối tượng giết vợ dã man

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Bình; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.



Hung khí Trần Văn Bình dùng để giết vợ. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Bình (sinh năm 1966, trú quán thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) vì hành vi giết vợ của mình.



Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 9/2 bà Từ Thị Cúc (sinh năm 1968, trú quán thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) chết trong nhà và có nhiều vết chém ở mặt và cổ.



Chồng bà là ông Trần Văn Bình đi chơi về thì phát hiện vợ nằm chết và trình báo Công an địa phương.



Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và quyết định xác lập chuyên án truy xét vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình điều tra, các đơn vị nghiệp vụ đã tập trung tối đa lực lượng, xác định đầu mối nghi vấn.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy xét, Trần Văn Bình (sinh năm 1966, trú quán thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) đã thừa nhận hành vi giết vợ của mình là bà Từ Thị Cúc.



Trần Văn Bình khai nhận, lý do giết vợ là bực tức khi vợ chồng cãi vã nhau. Ông Bình không đi cắt cỏ bò mà đi nhậu và hát karaoke (loa kẹo kéo) với bạn bè.



Theo Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)