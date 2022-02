Nổi cơn ghen đâm tử vong người yêu mới của bạn gái cũ

Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ gã trai đâm tử vong người yêu mới của bạn gái cũ.





Ngày 8/2, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Nguyễn Hùng Dũng (SN 2000, trú tại xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi giết người.



Cảnh sát đưa đối tượng Nguyễn Hùng Dũng ra thực nghiệm hiện trường.



Theo tài liệu điều tra, khoảng 18h30 ngày 6/2, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.L trú tại xã Mãn Đức, cùng huyện Tân Lạc về việc khi đang đứng tâm sự với anh L.T.V là bạn trai mới tại đường Đỗ Xuân Hợp, quận Nam Từ Liêm thì bị... bạn trai cũ là Nguyễn Hùng Dũng dùng dao tấn công.



Do anh V chống trả và chị L can ngăn nên Dũng và anh V ngã ra đường. Trong lúc hai bên giằng co, Dũng ngồi ở phía trên người anh V, cầm dao đâm một nhát vào phần vai của anh V.



Thấy vậy chị L liền kéo Dũng ra còn anh V bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống đường. Sau đó, anh V được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh V đã tử vong.



Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và điều tra truy tìm đối tượng. Khoảng 21h cùng ngày, Nguyễn Hùng Dũng đã bị lực lượng công an bắt giữ.



Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Hùng Dũng theo qui định của pháp luật.

Theo VĂN HUẾ (baogiaothong)