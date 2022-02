Nỗ lực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(GLO)- Nhằm góp phần đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường (QLTT) Gia Lai đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2022.





Theo dự báo, nhu cầu đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng rất mạnh vào thời điểm trước Tết và sẽ không tránh khỏi các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… Vì vậy, căn cứ Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 12-11-2021 của Bộ Công thương, Kế hoạch số 07/KH-TCQLTT ngày 18-11-2021 của Tổng cục QLTT, Cục QLTT Gia Lai xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, trong đó tập trung vào những nội dung cụ thể, sát với diễn biến tình hình thị trường tại địa bàn.

Cục QLTT Gia Lai mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Thảo Nhiên

Với kế hoạch này, Cục QLTT Gia Lai đã chỉ đạo các đội trực thuộc triển khai công tác trinh sát, nắm bắt tình hình cụ thể nguồn hàng cung cấp từ các tuyến đường bộ, hàng không khi tập kết về tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình thị trường, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Chú trọng các tuyến Pleiku-Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Pleiku đi các tỉnh phía Bắc, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại, nhằm ngăn chặn hoạt động tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng đưa vào nội địa để tiêu thụ.



Cùng với đó, lực lượng QLTT sẽ tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hóa là những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm như: bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, thực phẩm tươi sống, pháo nổ, khí dầu mỏ hóa lỏng, động vật rừng, hàng điện tử, mỹ phẩm, quần áo may sẵn, thiết bị y tế phục vụ phòng-chống dịch Covid-19… tại các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ dân sinh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.



Ngoài ra, Cục QLTT còn tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng như: Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an để nắm tình hình và kiểm tra thường xuyên tại các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa trên khu vực biên giới, các chợ đầu mối, các tuyến đường nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm đối với hàng hóa là gia súc, gia cầm và các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán vận chuyển từ biên giới vào thị trường nội địa để tiêu thụ.



Quá trình kiểm tra nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm, triệt để nhằm răn đe các đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó, Cục QLTT còn kết hợp công tác tuyên truyền, vận động cơ sở kinh doanh hoạt động thương mại điện tử tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng hình thức đa dạng, thiết thực. Tiếp tục thực hiện việc ký cam kết không kinh doanh hàng giả; hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh đã ký cam kết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.



Với kế hoạch cụ thể, tin rằng Cục QLTT Gia Lai sẽ kịp thời ngăn chặn và xử lý những vi phạm nhằm đảm bảo ổn định thị trường, chống được hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, đảm bảo cho người dân có một cái Tết vui tươi và an toàn.



THẢO NHIÊN