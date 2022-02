Nhậu say, gã trai gây tai nạn khiến thai phụ tử vong

Người phụ nữ đang mang thai 5 tháng bị chấn thương nặng, được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng khoảng một tuần sau thì tử vong vì bị chấn thương sọ não.

Ngày 16-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Huỳnh Vĩ Khang (22 tuổi; ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) về tội vi phạm tham gia giao thông đường bộ.



Tại cơ quan công an, Khang khai nhận vào khoảng hơn 20 giờ ngày 1-6-2021, sau khi đi nhậu về, Khang điều khiển xe máy chạy từ hướng xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao về huyện Giồng Riềng thì gặp bà Dương Ngọc Dễ (43 tuổi; ngụ xã Định An, huyện Gò Quao) điều khiển xe máy, phía sau chở con trai là Võ Bá Thiên (9 tuổi), chạy cùng chiều. Lúc này, Khang vượt lên phía bên trái để qua mặt bà Dễ.





Lâm Huỳnh Vĩ Khang



Tuy nhiên, do đã sử dụng rượu bia và không làm chủ được tay lái, nên xe của Khang va chạm vào xe bà Dễ làm 2 mẹ con người này té xuống đường.



Hậu quả, bà Dễ (đang mang thai 5 tháng) bị chấn thương nặng, được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng khoảng một tuần sau thì tử vong tại vì bị chấn thương sọ não. Riêng bé Thiên bị chấn thương nhẹ, được điều trị đến khi mẹ mất thì xuất viện.



Sau thời gian gây tai nạn, do phía Khang và gia đình bị hại không thỏa thuận thành mức bồi thường thiệt hại nên vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra xử lý.

Theo VĂN VŨ (NLĐO)