Lừa bán thiếu nữ, trục lợi 201 triệu đồng khi 19 tuổi, bị bắt sau 10 năm

Xu cùng đồng bọn lừa bán thiếu nữ 14 tuổi ra nước ngoài để lấy 201 triệu đồng. Hơn 10 năm sau, hành vi của nhóm này bị công an phát hiện.

Tội phạm mua bán người tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội

Đối tượng Quang Thị Xu (SN 1993) trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An bị bắt vì hành vi Mua bán trẻ em, thu lợi 201 triệu đồng. Ảnh: TD

Ngày 27.2, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Quang Thị Xu (SN 1993) trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương để điều tra, làm rõ hành vi "Mua bán trẻ em".

Từ đầu năm 2022, Công an huyện Tương Dương phát hiện đương dây mua bán trẻ em xảy ra trên địa bàn, nên đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian điều tra, Ban chuyên án xác định, vào năm 2012, Quang Thị Xu cùng đồng bọn đã dụ dỗ, lừa gạt chị Lô Thị D. (SN 1998) trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương bán ra nước ngoài với giá 201 triệu đồng.

Thời điểm bị Xu lừa bán, D. mới 14 tuổi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.