Không muốn vợ mắc Covid-19 đi cách ly, chồng đập vỡ kính xe cấp cứu

Nhận được tin báo một phụ nữ ở địa phương mắc Covid-19, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định điều xe cấp cứu đến chở bệnh nhân đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, chồng bệnh nhân không muốn cho vợ đi nên đã đập vỡ kính xe cấp cứu.



Ngày 16-2, Công an huyện Vân Canh đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Linh Vũ (33 tuổi; ngụ thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh) về hành vi hủy hoại tài sản.





Ảnh minh họa



Trước đó, trưa 15-2, TTYT huyện Vân Canh điều lái xe cấp cứu là anh Bùi Văn Hậu đến xã Canh Hiển chở bệnh nhân nhiễm Covid-19 đến khu cách ly tập trung tại thị trấn Vân Canh điều trị. Khi xe chở bệnh nhân Ngô Thị Trúc chuẩn bị chạy thì chồng bà là Nguyễn Linh Vũ đến giằng co, gây sự với anh Hậu, đồng thời đập phá xe cấp cứu làm vỡ kính chắn gió phía sau.



Nhận được tin báo, Công an xã Canh Hiển đã có mặt kịp thời ngăn chặn, khống chế, sau đó củng cố hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Canh để xử lý.

Theo Đức Anh (NLĐO)