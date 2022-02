Khởi tố người đàn ông kẹp cổ công an ở phố Tây Bùi Viện, TP HCM

Phát hiện nhóm người ở phố Tây Bùi Viện (quận 1, TP HCM) chơi bài ăn tiền nên một cán bộ công an nhắc nhở. Thế nhưng, một người đàn ông đã có hành vi chống người thi hành công vụ.





Ngày 5-2, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Liêu Phát Hùng (SN 1989; ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) về hành vi chống người thi hành công vụ.



Trước đó, vào tối 1-2, thực hiện sự phân công của Ban Chỉ huy Công an phường Cầu Ông Lãnh về việc đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ông Trần Văn Phồn - cán bộ công an phường - đã đi tuần tra địa bàn.





Hành vi của Hùng bị người đi đường ghi lại



Khi đến trước nhà số 170 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, ông Phồn phát hiện một nhóm người, trong đó có bà Trần Ngọc Ngân (SN 1964), đang chơi đánh bài ăn tiền nên đã nhắc nhở, yêu cầu giải tán.



Tuy nhiên, bà Ngân không chấp hành mà còn sử dụng điện thoại cá nhân ghi hình ông Phồn đang làm nhiệm vụ.



Không chỉ vậy, Liêu Phát Hùng (con trai bà Ngân) đã dùng lời lẽ chửi bới, kích động và có hành vi hành hung ông Phồn.



Nhận tin báo về vụ việc ở phố Tây Bùi Viện, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã tăng cường lực lượng đến hiện trường ổn định tình hình và đưa tất cả những người liên quan về trụ sở công an phường để giải quyết.



Tại cơ quan công an, Liêu Phát Hùng đã khai nhận hành vi hành hung cán bộ làm nhiệm vụ.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý Liêu Phát Hùng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)