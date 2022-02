Kbang: Cha chở con trai đi trộm cắp xe máy

(GLO)- Ngày 4-2, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã hoàn tất thủ tục chuyển hồ sơ vụ án và hai đối tượng Mai Văn Hợp (SN 1980) cùng con trai ruột là Nguyễn Văn Hùng (SN 2007, cùng trú tại thôn 1, xã Sơ Pai, huyện Kbang) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản theo quy định.

Đối tượng Mai Văn Hợp (bìa trái) và Nguyễn Văn Hùng cùng tang vật tại Công an xã Sơn Lang (huyện Kbang). (ảnh Công an huyện Kbang cung cấp).

Theo thông tin vụ việc, sáng 30-1, trong lúc tuần tra kiểm soát, Công an xã Sơn Lang (huyện Kbang) phát hiện hai đối tượng trên điều khiển xe máy BKS 36D1-297.39 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra người và phương tiện. Nhận thấy, phương tiện mà ông Hợp đang đi giống với thông báo truy tìm phương tiện bị mất trộm của Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) nên Công an xã Sơn Lang đã mời về trụ sở để làm việc.