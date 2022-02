Giữ vững an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

(GLO)- Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự (ANTT), đảm bảo cho người dân đón Tết bình yên.

Lập nhiều chiến công

Ngày 15-12-2021, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nên tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông được kéo giảm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Theo đó, từ ngày 15-12-2021 đến ngày 28-1-2022, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm hơn 40% số vụ so với thời gian trước cao điểm. Các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được khẩn trương truy xét làm rõ, đạt tỷ lệ 100%. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã triệt phá 11 điểm cờ bạc, bắt hơn 30 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 15 đối tượng truy nã; đưa 6 đối tượng ra giáo dục tại xã, phường; gọi hỏi, răn đe hơn 1.600 lượt đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy. Cùng với đó, lực lượng Công an tăng cường trấn áp quyết liệt tội phạm và tệ nạn ma túy; phát hiện, bắt 40 vụ với gần 50 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa 8 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh. Trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện hơn 100 vụ, xử lý hơn 100 đối tượng, thu giữ 8 m3 gỗ, hơn 300 kg pháo các loại, gần 30 ngàn gói thuốc lá các loại, 56 m3 cát, đá, tạm giữ 1 ô tô và một số tang vật, phương tiện. Qua đó, lực lượng Công an đã thực hiện hiệu quả việc ngăn chặn, kiểm soát các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Lê Anh

Ngoài ra, lực lượng Công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi hơn 100 khẩu súng các loại, 16 quả đạn, 13 công cụ hỗ trợ và hơn 50 vũ khí thô sơ. Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện hơn 7.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 17 ô tô, hơn 1.000 mô tô, hơn 2.000 giấy tờ các loại; xử phạt gần 7.000 trường hợp với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, tước hơn 100 giấy phép lái xe có thời hạn. Từ ngày 15-12-2021 đến ngày 28-1-2022, tai nạn giao thông giảm hơn 30% số vụ, giảm hơn 35% số người chết và giảm hơn 50% số người bị thương so với thời gian trước đợt cao điểm.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán 2022; bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ người dân vui xuân, đón Tết an toàn. Theo đó, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022 (từ ngày 29-1 đến 6-2), tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Toàn tỉnh xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 1 người, bị thương 6 người (giảm 2 vụ, tăng 1 người chết, tăng 2 người bị thương so với cùng kỳ năm trước). Lực lượng Công an cũng đã phát hiện, xử lý 1 vụ/1 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 17 gói ma túy đá. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 5/6 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 83,3%), làm rõ 12 đối tượng, bắt giữ 9 đối tượng để điều tra.

Về trật tự an toàn giao thông, toàn tỉnh không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, gây mất ANTT. Trong dịp Tết, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 2 người (giảm 4 vụ, giảm 5 người chết, giảm 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021). Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản 610 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (trong đó có 28 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), tạm giữ 2 ô tô, 153 mô tô, 96 giấy tờ các loại; xử phạt 368 trường hợp với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT, quản lý cư trú, phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết được bảo đảm. Các địa phương đã tập trung lực lượng, phương tiện triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh xử lý các hành vi sử dụng pháo trái phép, nhất là trong đêm Giao thừa. Theo đó, tình hình đốt pháo nổ trái phép trên địa bàn tỉnh giảm 26 vụ so với Tết Nguyên đán 2021.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh thăm gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại huyện Chư Prông. Ảnh: Lê Hòa

Tuy nhiên, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, tại huyện Chư Prông đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Theo đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 1-2 (tức mùng 1 Tết), anh Trần Bình Trọng (SN 1996, trú tại xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) điều khiển xe máy BKS 81B3-131.87 lưu thông trên tỉnh lộ 665 hướng từ xã Ia Tôr đi xã Ia Pia. Đến đoạn qua làng Nớt (xã Ia Me, huyện Chư Prông), xe máy của anh Trọng đã va chạm với xe máy BKS 81B3-171.83 do Rơ Lan Thương (SN 2005) điều khiển, chở phía sau Rơ Mah Soan (SN 2006, cùng trú tại xã Ia Me) lưu thông ngược chiều. Hậu quả, anh Trọng và Thương tử vong tại chỗ, Soan bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện Quân y 211.

Cũng trên địa bàn huyện Chư Prông, vào ngày 5-2-2022 (tức mùng 5 Tết) đã xảy ra một vụ hỗn chiến khiến 1 người chết và 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên Trần Tấn Tiến (SN 2001, trú tại xã Ia Me) đã hẹn Hồ Đức Mạnh (SN 2001, trú tại thị trấn Chư Prông) đến quán cà phê Ban Mê (tổ 3, thị trấn Chư Prông) để giải quyết. Lúc 16 giờ 40 phút, Mạnh rủ thêm Nguyễn Văn Sỹ (SN 2001), Trần Thanh Tiến (SN 1996, cùng trú tại thị trấn Chư Prông) và Phạm Trung Linh (SN 2000, trú tại xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) cùng đến. Khi đi, các đối tượng mang theo dao, gậy. Đến nơi, Mạnh và các đối tượng đã sử dụng hung khí lao vào đánh Tiến. Lúc này, trong quán cà phê có anh L.N.S. (SN 1984, trú tại thị trấn Chư Prông) đang ngồi chơi. Thấy Tiến bị đánh nên anh S. vào can ngăn thì bị các đối tượng đuổi đánh. Trong lúc hỗn loạn, Trần Tấn Tiến đã rút dao bấm để trong túi quần đâm nhiều nhát vào nhóm của Mạnh. Hậu quả của vụ hỗn chiến khiến Mạnh tử vong với các vết thương ở ngực trái và vùng bụng; Phạm Trung Linh, Trần Tấn Tiến và anh S. bị thương.