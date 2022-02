Gia Lai: Ngăn chặn hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an Gia Lai đã tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, nhất là trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Không để xảy ra đốt pháo tràn lan

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an các cấp xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, lập chốt tại các điểm từng xảy ra đốt pháo vào những năm trước nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm về pháo, nhất là đốt pháo trái phép vào đêm Giao thừa. Chỉ riêng 9 ngày Tết Nhâm Dần 2022, Công an cấp huyện thành lập 34 tổ tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng-chống các hành vi vi phạm về pháo ở cơ sở; Công an xã thành lập 440 tổ tuần tra kiểm soát. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện 6 vụ/6 đối tượng vận chuyển, sử dụng pháo trái phép, thu hồi 6,9 kg pháo (giảm 22,21 kg so với cùng kỳ năm 2021). Đồng thời, xử phạt 1 vụ/2 đối tượng vận chuyển pháo trái phép với số tiền 15 triệu đồng. Hầu hết các vụ việc sử dụng pháo đều được Công an các xã, phường, thị trấn kịp thời nhắc nhở, răn đe, xử lý.

Từ ngày 30-12-2021, trên địa bàn tỉnh có 2 cơ sở kinh doanh thuộc Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự với ngành nghề kinh doanh pháo hoa. Lực lượng Công an thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh pháo hoa có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi mua các sản phẩm pháo hoa của công ty này để đầu cơ, tích trữ, nâng giá kiếm lời hoặc bán hàng giả.

Thượng tá Chu Kiến Trúc-Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: “Thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, đơn vị đã tham mưu các biện pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, tập trung pháo nổ và pháo hoa nổ. Trong đó, chú trọng việc nắm tình hình khu vực biên giới, kiểm tra, xử lý nghiêm việc buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ trong dịp Tết; tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng pháo; tổ chức cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, hộ gia đình ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép... góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và thực hiện hiệu quả các quy định quản lý, sử dụng pháo”.

Lực lượng Công an bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 877 kg pháo tại xã Ia O (huyện Ia Grai). Ảnh: Lê Ánh

Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm

Theo thống kê, từ sau ngày Nghị định số 137 có hiệu lực thi hành (11-1-2021) đến cuối tháng 12-2021, lực lượng Công an phối hợp tuyên truyền lưu động 462 buổi với trên 57.000 người tham gia; tổ chức ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép đối với 58.000 trường hợp; in gần 54.000 pa nô, áp phích, tờ rơi tuyên truyền bao hàm nhiều thông tin như: khái niệm các loại pháo hoa, pháo nổ; ai được phép sử dụng; sử dụng vào dịp nào; chế tài xử lý vi phạm… Đồng thời, lực lượng Công an các cấp đăng tải nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng pháo đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả, toàn tỉnh đã thu hồi được 319,2 kg pháo, 64 quả pháo và 147 hộp, ống pháo…

Cùng với đó, lực lượng Công an tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về pháo tại các tuyến, địa bàn phức tạp như: quốc lộ 14, 19, 25, tỉnh lộ 662, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, các đường tiểu ngạch… Qua đó, phát hiện, bắt giữ 90 vụ/97 đối tượng vi phạm (tăng 12 vụ/42 đối tượng so với cùng kỳ năm trước), thu giữ 2.576 kg pháo (tăng 1.638 kg). Các vụ bắt giữ chủ yếu xảy ra ở địa bàn TP. Pleiku và các huyện: Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai, Đak Đoa... Lực lượng Công an đã khởi tố 14 vụ/18 đối tượng; xử phạt hành chính 58 vụ/61 đối tượng vi phạm về pháo, phạt tiền 130,5 triệu đồng; đang điều tra, xử lý 18 vụ, 18 đối tượng.

Trong các hành vi vi phạm về pháo, hành vi sử dụng pháo trái phép chiếm tỷ lệ cao. Các đối tượng thường sử dụng dây cháy chậm đốt pháo tại các khu vực công cộng, trên nóc các tòa nhà cao tầng, có đối tượng còn đi xe máy đốt pháo ném ra đường, sau đó bỏ chạy nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm ngăn chặn hành vi này, lực lượng Công an đã phát hiện, xử phạt 42 vụ/52 đối tượng. Còn phương thức hoạt động của các đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ thường là vượt biên mua pháo và lợi dụng đêm tối để lén lút vận chuyển vào trong nước qua đường mòn, lối mở, sau đó cất giữ tại nơi ở hoặc kho bãi chờ tiêu thụ. Cũng trong thời gian trên, cơ quan chức năng đã bắt giữ 41 vụ/45 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ. Vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2022, Công an tỉnh đã khởi tố vụ vận chuyển pháo số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh với 877 kg pháo các loại.