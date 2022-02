Đường dây nhập cảnh trái phép ở Đà Nẵng: Bảo lãnh chuyên gia 'dỏm' 3.500 USD/người

Ngày 28.2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho hay vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở của 4 bị can bảo lãnh chuyên gia "dỏm" nhập cảnh trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cũng bắt giam Lê Thị Sen (39 tuổi, ngụ K293/1 Nguyễn Tất Thành, P.Thanh Bình), Nguyễn Ngọc Hùng (37 tuổi, ngụ 92 Chi Lăng, P.Hải Châu 2, cùng Q.Hải Châu), Phạm Thị Vân (34 tuổi, ngụ 01 An Thượng 36, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huỳnh Hương (40 tuổi, ngụ 73/1 Phạm Phú Thứ, P.Vĩnh Điện, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) về tội tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Theo điều tra, cuối tháng 2.2021, H.D.M (quốc tịch Trung Quốc) nhờ Vân "chạy" giấy tờ, thủ tục cho 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vân nhờ Nguyễn Ngọc Hùng (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Uyên Hùng 79) bảo lãnh nhập cảnh theo diện chuyên gia để hợp thức hóa hồ sơ xin cấp thị thực.

Nguyễn Ngọc Hùng bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Văn Tiến

Hùng ra giá bảo lãnh chuyên gia "dỏm" nhập cảnh trái phép 3.500 USD/người (gần 84 triệu đồng). H.D.M đồng ý và gửi thông tin, tiền cho Vân để chuyển cho Hùng. Hùng hứa khi hoàn thành thủ tục hồ sơ cấp thị thực sẽ gửi lại Vân.

Tháng 3.2021, Hùng nhờ Sen tìm giúp công ty bảo lãnh cho 7 người Trung Quốc trên và hứa trả cho Sen tiền công 200 USD/người. Sen liên hệ với Hương là nhân viên Công ty H.V (TP Đà Nẵng) để nhờ pháp nhân công ty này bảo lãnh.

Do Hương không làm được nên Hương tiếp tục liên hệ N.C.T (nhân viên một tập đoàn tại Hà Nội) làm thủ tục nhập cảnh cho 7 người Trung Quốc với chi phí 53.000.000 đồng/người.

Cuối tháng 3.2021, T. hoàn thành các thủ tục và chuyển hồ sơ cho Hương để Hương bàn giao lại cho các bị can, đưa cho những người Trung Quốc.

Theo cơ quan điều tra, với mức giá 3.500 USD/người, các bị can chia nhau hưởng lợi 30 triệu đồng/trường hợp, sau khi trừ các chi phí. Đây là giá "chạy" hồ sơ nhập cảnh trái phép cao nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại Đà Nẵng. Hồi năm 2021, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện một đường dây làm giấy tờ đưa người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép, trong đó các bị can thu phí với mức giá 2.100 USD/người.

Theo Nguyễn Tú (TNO)