Dấu vết ở đầu chiếc xe BKS 85C - 048.76 tố cáo kẻ phạm tội

Sáng 4-2, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Nhơn (thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) vừa bàn giao tài xế Nguyễn Xuân Th. (SN 1979, quê tỉnh Đồng Nai) và phương tiện liên quan cho Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra.



Trước đó, sáng 3-2, CSGT TP Đà Nẵng nhận được tin báo từ Công an tỉnh Quảng Trị về việc phối hợp truy tìm một xe container bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tai nạn giao thông.



Thông tin ban đầu, tài xế Th. điều khiển xe container BKS 85C - 048.76 lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị, xe container va chạm với một xe máy, khiến nạn nhân bị thương nặng.



Tài xế container bị bắt giữ sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn.



Tuy nhiên, tài xế đã không giữ nguyên hiện trường, cố tình cho xe tiếp tục chạy về phía Nam trên Quốc lộ 1.



Nhận tin báo từ Công an tỉnh Quảng Trị, đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác của Trạm CSGT Cửa ô Hòa Nhơn phát hiện xe container BKS 85C - 048.76 lưu thông hướng Bắc – Nam có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng phương tiện và báo Công an tỉnh Quảng Trị để xác minh.



Kiểm tra, tổ công tác phát hiện đầu xe container có dấu hiệu bị va chạm cùng với vệt máu dài còn dính phía trước đầu xe. Trước các dấu vết trên, tài xế Th. đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Theo HẢI ĐỊNH (NLĐO)