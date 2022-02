CSGT Khánh Hòa bắt giữ 4 nghi phạm giết người đang tháo chạy

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ đường sắt, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức trinh sát đón lõng bắt giữ 4 nghi phạm giết người đang tháo chạy từ TP HCM ra các tỉnh phía Bắc.

Tối 17-2, Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trạm CSGT Ninh Hòa đã tổ chức đón lõng, bắt giữ 4 đối tượng bị truy nã về tội giết người đang tháo chạy bằng ô tô trên Quốc lộ 1, hướng TP HCM – Hà Nội.



Theo đó, vào lúc 13 giờ ngày 17-2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được yêu cầu của Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) và Phòng CSGT Công an TP HCM về việc phối hợp bắt giữ 4 nghi phạm giết người đang di chuyển từ TP HCM trên tuyến Quốc lộ 1 đi Hà Nội. Bốn đối tượng này đi bằng ô tô bán tải, nhãn hiệu Chevrolet Colorado, màu đỏ có biển số 51D-406.80.





4 nghi phạm bị truy nã tội giết người bị CSGT Khánh Hòa đón lõng bắt giữ.



Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Trạm CSGT Ninh Hòa triển khai các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng "đón lõng" bắt giữ đối tượng. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, tổ trinh sát CSGT đã xác minh được phương tiện của các đối tượng và triển khai dừng phương tiện, vây bắt được 4 đối tượng.



Các đối tượng bị bắt giữ gồm 3 nam và 1 nữ là: Châu Đức Minh Luân (sinh năm 1992 trú tại Quận Bình Tân); Nguyễn Hoàng Duy Khương (sinh năm 2005); Nguyễn Đình Phong (sinh năm 1996) và Đào Minh Trúc (sinh năm 1991, cùng trú tại phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM). Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận về thực hiện hành vi giết người tại TP Hồ Chí Minh.





Các đối tượng tại Trạm CSGT Ninh Hòa



"Khi phát hiện xe của các nghi phạm, chúng tôi đã dùng biện pháp nghiệp vụ áp sát xe của 4 đối tượng đoạn từ xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang) đến sát Trạm CSGT thị xã Ninh Hòa thì thực hiện biện pháp dừng xe bắt giữ, qua đó hoàn thành nhiệm vụ được giao"- lãnh đạo phòng CSGT đường bộ, đường sắt Khánh Hòa thông tin.



Hiện, 4 đối tượng truy nã đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ để bàn giao cho Công an TP HCM.





Clip CSGT Khánh Hòa tổ chức đón lõng bắt giữ 4 nghi phạm giết người



Theo Kỳ Nam (NLĐO/Ảnh: CSGT)