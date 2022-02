Công an thị xã Ayun Pa đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

(GLO)- Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.





Đẩy mạnh tuyên truyền



Việc nâng cao ý thức người dân đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, Công an thị xã Ayun Pa đã phối hợp với hệ thống chính trị các xã, phường tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tới tận thôn, làng, tổ dân phố. Đặc biệt, tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền được thực hiện bằng cả 2 thứ tiếng Kinh và Jrai để người dân nắm rõ các quy định khi tham gia giao thông. Với thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm, lực lượng chức năng triệu tập vận động, răn đe, yêu cầu ký cam kết không tái phạm.



Anh Rah Lan Lin (buôn Phu Ma Miơng, xã Ia Rtô) cho hay: “Nhờ được cán bộ tuyên truyền, tôi hiểu rõ cần đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; nếu đã uống rượu, bia thì tuyệt đối không lái xe để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người”. Còn ông Rcom Rinh-Trưởng thôn Phu Ma Miơng thì phấn khởi cho biết: “Những buổi tuyên truyền có ý nghĩa rất thiết thực. Nhờ đó, bà con nắm được các quy định khi tham gia giao thông, tình trạng không đội mũ bảo hiểm, đi xe chở 3, lạng lách, đánh võng, nẹt pô đã không còn, an ninh trật tự trong buôn được ổn định”.

Lực lượng Công an thị xã Ayun Pa tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân buôn Phu Ma Miơng (xã Ia Rtô). Ảnh: Vũ Chi



Thời điểm Tết Nguyên đán cũng là lúc bước vào vụ thu hoạch nông sản. Để chấn chỉnh tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) đã làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, tổ chức tuyên truyền cho lái xe, chủ xe, phụ xe và ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Anh Võ Văn Sửu-tài xế Công ty TNHH một thành viên Phượng Đá-cho hay: “Lái xe cho doanh nghiệp được 6 năm nay, tôi ý thức rất rõ việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Sau khi được tuyên truyền, tôi đã cam kết không chở quá khổ, quá tải để đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông”.



Theo Thiếu tá Đào Việt Cường-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa), từ đầu đợt cao điểm đến nay, Đội đã sử dụng xe loa tuyên truyền 27 buổi về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực đông dân cư, các tuyến đường chính, các tuyến đường liên thôn, liên xã, khu vực chợ, trước cổng các trường học; phối hợp với Công an xã, phường tuyên truyền đến từng hộ dân, phát tổng cộng 494 tờ rơi tuyên truyền; làm việc với 6 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa kết hợp tuyên truyền, ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho chủ xe, lái xe, phụ xe; phát 80 tờ tuyên truyền an toàn giao thông cho người dân đến nhận căn cước công dân tại Công an thị xã. Nhờ vậy, ý thức người dân được nâng cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.



Kiên quyết xử lý vi phạm



Trong đợt cao điểm, Công an thị xã đã đồng loạt ra quân, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Qua đó, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản 248 trường hợp điều khiển xe mô tô và 44 trường hợp điều khiển xe ô tô tải vi phạm. Các lỗi phổ biến với người điều khiển xe mô tô là không có giấy phép lái xe, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi ngược chiều… Với xe ô tô, các lỗi chủ yếu là chở quá khổ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn. Căn cứ vào mức độ vi phạm, lực lượng chức năng tạm giữ 59 xe mô tô, 1 xe ô tô tải, 70 giấy tờ các loại, xử phạt 247 trường hợp với tổng số tiền 121 triệu đồng.



Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, Công an thị xã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra, phát 750 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn an toàn cháy, nổ tại các cơ sở có nguy cơ cao. Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã lập biên bản, xử phạt vi phạm 18 cơ sở.



Trung tá Nguyễn Văn Lộc-Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa-cho biết: Trước Tết, Công an thị xã đã gặp gỡ các già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo để phối hợp hỗ trợ tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các lực lượng chủ động phương tiện, công cụ hỗ trợ tuần tra khép kín để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công an các xã, phường chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền huy động lực lượng cùng tham gia tuyên truyền, phát hiện, răn đe nhắc nhở các đối tượng nghi vấn, tố giác tội phạm để xử lý triệt để từ cơ sở. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp, an ninh trật tự nói chung, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã được bảo đảm tốt.



VŨ CHI