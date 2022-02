Công an Gia Lai: Giữ vững an ninh trật tự dịp Tết

(GLO)- Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự để người dân vui xuân, đón Tết.

Nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự (ANTT), tạo điều kiện cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, ngày 15-12-2021, Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nên tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông được kéo giảm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Theo đó, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, giảm hơn 40% số vụ so thời gian trước cao điểm; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được khẩn trương truy xét làm rõ, đạt 100%; triệt phá 11 điểm cờ bạc, hơn 30 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 15 đối tượng truy nã; đưa 6 đối tượng ra giáo dục tại xã, phường; gọi hỏi, răn đe hơn 1.600 lượt đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, tù tha.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Lê Anh

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tăng cường trấn áp quyết liệt tội phạm và tệ nạn ma túy, phát hiện, bắt 40 vụ, gần 50 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Lập hồ sơ đưa 8 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh. Trong lĩnh vực đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện hơn 100 vụ, xử lý hơn 100 đối tượng, thu giữ 8 m3 gỗ; hơn 300 kg pháo các loại; gần 30 ngàn gói thuốc lá các loại; 56 m3 cát, đá; tạm giữ 1 ô tô và một số tang vật, phương tiện. Qua đó, thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn, kiểm soát các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ngoài ra, lực lượng Công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi hơn 100 súng các loại, 16 quả đạn, 13 công cụ hỗ trợ và hơn 50 vũ khí thô sơ… Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, lực lượng Cảnh sát giao thông huy động lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện hơn 7.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 17 xe ô tô, hơn 1.000 xe mô tô, hơn 2.000 giấy tờ các loại; xử phạt gần 7.000 trường hợp, số tiền hơn 3 tỷ đồng, tước hơn 100 giấy phép lái xe có thời hạn. Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm hơn 30% số vụ, hơn 35% số người chết và giảm hơn 50% số người bị thương so với thời gian trước đợt cao điểm.

Riêng trong 3 ngày nghỉ Tết (từ ngày 31-1 đến 2-2), tình hình ANTT được giữ vững khi toàn tỉnh chỉ xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự, làm 2 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 5 triệu đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ, làm 5 người tử vong, 1 người bị thương (không tăng, không giảm về số vụ, tăng 1 người chết, tăng 1 người bị thương so với năm 2021). Phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 17 gói ma túy đá.

Với sự nỗ lực, cố gắng của Công an toàn tỉnh, sau 1,5 tháng ra quân tấn công, truy quét các loại tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được giữ vững, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.