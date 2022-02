Cảnh sát hình sự phục kích, tóm gọn 42 đối tượng đá gà

Thấy lực lượng cảnh sát hình sự, các đối tượng đá gà bỏ chạy tán loạn nhưng vẫn không thoát.

Sáng 6-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao các đối tượng đánh bạc cùng tang vật cho Công an thị xã Cai Lậy điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, qua tin tố giác của người dân, lúc 16 giờ 30 phút ngày 5-2, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an thị xã Cai Lậy đã phục kích, bắt quả tang 14 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại phần đất của ông Lê Văn Tư (SN 1961; ngụ phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).



Lực lượng cảnh sát hình sự phục kích, tóm gọn 14 đối tượng tại sới bạc

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con gà đá, 1 cặp cựa, 1 cân đồng hồ, 14 điện thoại di động, 6 xe máy và gần 160 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, tụ điểm đá gà trên do đối tượng Trần Ngọc Vũ (SN 1978; ngụ thị xã Cai Lậy) đứng ra tổ chức.

Trước đó, vào ngày 3-2, Ngày 03/02/2022, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền liên quan 28 đối tượng, vừa phát hiện bắt giữ tại khu đất trống thuộc ấp Phú Bình, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.



Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 2-2, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu đất trống thuộc xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền gây mất an ninh trật tự tại địa phương, nên lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Tân Châu nhanh chóng đến địa điểm như tin báo để vây bắt.

Khi công an vừa đến, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn, 28 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó.