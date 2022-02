Bốn người buôn bán gần một tấn vảy tê tê

Quen biết nhau qua kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, các bị can đã liên kết, phối hợp với nhau để buôn bán hàng cấm là vảy tê tê ra nước ngoài để kiếm lời.





Ngày 17-2, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can ở Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, gồm: Hoàng Thị Hiền Phương (sinh năm 1984, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Thị Chính (sinh năm 1988), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1988) cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi “Buôn bán hàng cấm”; bị can Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1980, trú tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.



Theo cáo trạng, cuối năm 2020, thông qua mối quan hệ xã hội, Hoàng Thị Hiền Phương quen biết người phụ nữ tên Hà ở Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và thường xuyên trao đổi về buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ.



Giữa tháng 3-2021, Hà (tỉnh Quảng Ninh) liên lạc với Phương đặt vấn đề nhờ mua vảy tê tê với khối lượng lớn để bán sang Trung Quốc. Phương nhận lời tìm nguồn hàng vảy tê tê cho Hà.



Do cùng buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ, nên Phương quen biết và đặt vấn đề mua bán vảy tê tê với Nguyễn Thị Chính. Chính đồng ý và yêu cầu Phương đưa khách lên Vĩnh Phúc để giao dịch mua bán vảy tê tê.



Các bị can dù biết vảy tê tê là hàng hóa bị cấm buôn bán, lưu thông trên thị trường Việt Nam, nhưng vẫn thực hiện hành vi buôn bán, môi giới, vận chuyển trái phép vảy tê tê nhằm mục đích kiếm lời.



Theo giám định của cơ quan chức năng, hơn 980kg vảy tê tê đã được các bị can buôn bán, vận chuyển có giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.



Theo GIA KHÁNH (SGGPO)