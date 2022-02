Bình Thuận: Điều tra vụ thiếu nữ tử vong bất thường trên bãi biển

Khoảng 4 giờ ngày 16/2, người dân đi tắm biển phát hiện 2 thiếu nữ nằm bất động ở bãi biển Đồi Dương, xã Tân Bình, thị xã La Gi; trong đó 1 người đã tử vong, người còn lại vẫn thở nên đưa đi cấp cứu.



Hiện trường nơi phát hiện vụ việc. (Nguồn: laodong)



Đến trưa 16/2, Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bình Thuận để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân việc hai thiếu nữ thương vong trên bãi biển thuộc địa bàn thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.



Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 16/2, người dân khi tắm biển phát hiện hai thiếu nữ nằm bất động tại bãi biển Đồi Dương thuộc xã Tân Bình, thị xã La Gi. Trong đó một người đã tử vong, người còn lại vẫn thở nên người dân đã đưa đi cấp cứu.



Nạn nhân tử vong trên bờ biển được xác định là em T. (17 tuổi, ngụ phường Tân An, thị xã La Gi). Em còn lại là Q. (17 tuổi, ngụ xã Tân Bình, thị xã La Gi) hiện là học sinh lớp 11 của một trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thị xã La Gi.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra, làm rõ vụ việc.

