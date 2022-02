Bình Định: Bắt khẩn 19 nghi phạm liên quan vụ chém đứt cổ thanh niên 18 tuổi

Để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau 'nói chuyện' bằng hung khí. Hậu quả, một thanh niên bị chém đứt cổ, chết ngay tại chỗ.

Ngày 10.2, thượng tá Nguyễn Hồng Việt, Trưởng công an H.Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã làm thủ tục bàn giao 19 nghi phạm, tang vật và hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định tiếp tục thụ lý, điều tra làm rõ.



Khoảng 0 giờ ngày 9.2, Công an H.Phù Mỹ nhận tin báo tại xã Mỹ Chánh có một người chết với nhiều dấu hiệu bất thường. Nạn nhân là Đỗ Anh Quân (18 tuổi, ngụ thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây, H.Phù Mỹ) bị chém đứt cổ, xung quanh hiện trường có rất nhiều hung khí rơi vãi.



Số hung khí mà cơ quan công an thu giữ từ hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Trị Bình



Theo điều tra ban đầu của Công an H.Phù Mỹ, do mâu thuẫn trước đó giữa Đ.H.T (16 tuổi, ở xã Mỹ Quang) và Lưu Quốc Huy (17 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, cùng H.Phù Mỹ) nên hai bên nhắn tin hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.



Từ chiều tối 8.2, 21 người của 2 nhóm đã chuẩn bị hung khí gồm dao phát bờ ruộng, rựa, gạch đá, chai lọ để đánh nhau. Điểm hẹn của hai nhóm là cổng chào xã Mỹ Chánh thuộc thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh.



Đến 20 giờ ngày 8.2, nhóm của Lưu Quốc Huy đến trước, sau đó nhóm của Đ.H.T đến điểm hẹn rồi xông vào nhau chém loạn xạ. Trong lúc ẩu đả, Đỗ Anh Quân (thuộc nhóm của Lưu Quốc Huy) bị chém đứt cổ, chết ngay tại chỗ.



Hiện trường vụ án mạng đang được phong tỏa. Ảnh: Trị Bình



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 19 nghi phạm liên quan đến vụ án giết người này. Trong đó, 9 nghi phạm thuộc nhóm Đ.H.T bị bắt vì hành vi giết người và 10 nghi phạm thuộc nhóm Lưu Quốc Huy bị bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo TRỊ BÌNH (TNO)