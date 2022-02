Bị bạn chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng khi góp tiền mua ôtô

Anh P góp tiền cùng với Phạm Quốc Đoàn để mua xe ôtô đã qua sử dụng, bán lại kiếm lời song bị người bạn này lừa đảo, chiếm đoạt gần1 tỉ đồng.

Phạm Quốc Đoàn chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng của bạn làm ăn. Ảnh: L.Nhi

Ngày 23.2, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Đoàn (34 tuổi, trú tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời chuyển hồ sơ cùng đối tượng tới Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra.

Theo hồ sơ, năm 2021, anh P và Đoàn thỏa thuận cùng góp chung tiền mua các xe ôtô đã qua sử dụng; sau đó bán lại cho người có nhu cầu để hưởng lợi theo tỷ lệ góp vốn hoặc anh P mua lại xe ôtô của Phạm Quốc Đoàn nếu Đoàn có xe bán.

Đoàn sẽ đi kiểm tra xe ôtô, thỏa thuận giá mua với khách rồi thông báo cho anh P. Nếu anh P đồng ý thì mua sẽ chuyển tiền theo thỏa thuận để Đoàn làm thủ tục mua xe. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã chiếm đoạt tài sản…

Cụ thể, tháng 6.2021, Đoàn đứng ra "thẩm định" chiếc ôtô hiệu Toyota Tucson. Bị can chụp ảnh chiếc ôtô này và gửi cho anh P để chuyển 400 triệu đồng cho mình. Tuy nhiên, nhận được tiền, Đoàn đã chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân hết số tiền này.

Cũng với thủ đoạn như trên, khoảng đầu tháng 4.2021 và tháng 6.2021, Đoàn tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt của anh P số tiền 570 triệu đồng trong hai vụ mua xe khác.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Đoàn còn khai nhận vào tháng 10.2021, Đoàn liên hệ với anh H.T, chủ sở hữu của chiếc xe ôtô nhãn hiệu Santafe, BKS 30G - 547.xx để chụp ảnh xe ôtô làm mẫu đăng bán.

Quá trình trao đổi, hai bên thống nhất khi đăng bán sẽ che biển kiểm soát… Thấy Đoàn đăng bán xe ôtô, anh C.T (trú tại Sơn Tây, Hà Nội) đã liên hệ để thỏa thuận mua bán xe ôtô Santafe, Đoàn đã gửi ảnh xe ôtô không che biển kiểm soát cho anh C.T.

Sau khi thỏa thuận, anh C.T đồng ý mua của Đoàn chiếc xe trên với giá hơn 1 tỉ đồng. Từ ngày 12.10-15.10.2021, anh C.T đã chuyển cho Đoàn tổng số 130 triệu đồng.

Hai bên thống nhất khi Đoàn bàn giao xe ôtô tại Hà Nội thì sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại. Sau khi nhận được số tiền trên, Đoàn đã chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.