Bắt giữ xe chở thuốc điều trị Covid-19 không rõ xuất xứ trị giá hơn 1 tỉ đồng

Ngày 21.2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Ninh Bình bắt giữ một xe ôtô tải vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tạm giữ lô thuốc có chữ nước ngoài, được cho là thuốc điều trị Covid-19 Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình kiểm tra, thu giữ lô thuốc trên. Ảnh: NT

Theo đó, vào ngày 20.2, tại tuyến đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình và Công an thành phố Ninh Bình đã phát hiện xe ôtô BKS: 29H - 107.46 do Nguyễn Bá Hợp, sinh năm 1989, ở phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội điều khiển.

Kiểm tra, tổ công tác phát hiện, xe của Hợp vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng thu giữ 23.000 hộp thuốc kháng sinh, 140 bộ kit test nhanh COVID-19, gần 600 hộp xông tinh dầu kháng COVID-19, 450 chai tinh dầu xịt kháng khuẩn, 60 viên thuốc kháng virus COVID-19… trị giá trên 1 tỉ đồng.

Quá trình kiểm tra, Nguyễn Bá Hợp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.