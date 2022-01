Bắt giam đối tượng mua bán hàng cấm

Mua bán hơn 6.000 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất, một đối tượng bị công an bắt tạm giam.





Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 31-1 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981; ngụ đường Đào Duy Anh, phường Thuận Lộc, TP Huế) để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm.



Tang vật vụ án

Trước đó, vào ngày 18-1, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế kiểm tra một căn nhà trên đường Đào Duy Anh, phát hiện Tuấn có hành vi tàng trữ thuốc lá nhập lậu. Khám xét địa điểm này, công an thu giữ tổng cộng hơn 6.000 bao thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất và 1.200 điếu xì gà.



Qua quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn về hành vi mua bán hàng cấm quy định tại điều 190 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Theo Quang Tám (NLĐO)