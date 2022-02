Bắt đối tượng liên quan vụ giết người, cướp tài sản trên phố đi bộ

Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng liên quan vụ giết người, cướp tài sản trên phố đi bộ tại TP. Long Xuyên.

Sau quá trình điều tra, chiều ngày 22.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Dở, sinh năm 1989, trú tại xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn,tỉnh An Giang để điều tra về hành vi “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.



Bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Dở liên quan đến vụ giết người cướp tài sản trên phố đi bộ tại TP. Long Xuyên. Ảnh: VT

Theo kết quả điều tra, khoảng 22h30 ngày 12.12.2021, Tạ Thanh Hải, sinh năm 1990, trú tại phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, chạy xe đạp đến phố đi bộ Hai Bà Trưng, thuộc khóm 2, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên ngồi chơi cùng Dở. Lúc này, Trần Văn M., sinh năm 1994, trú tại phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên đến ngồi cùng băng ghế với Hải và Dở.



Hiện trường nơi vụ giết người, cướp của. Ảnh: VT

Sau một lúc nói chuyện qua lại thì giữa Hải với M. xảy ra mâu thuẫn. Sau khi dùng khúc cây đánh M. tử vong, Hải móc túi lấy 2,6 triệu đồng và 01 điện thoại di động trong túi áo của M. rồi tiếp tục đi đến chiếc xe mô tô của M. lục soát lấy tài sản. Lúc này, Dở đứng gần đó xem và đi đến chỗ M. nắm lấy cái ví da dưới nền gạch bên trong có 1,5 triệu rồi rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Tạ Thanh Hải khai nhận tại cơ quan Công an. Ảnh: VT

Còn Hải bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau đó và khởi tố, tạm giam về hành vi “Giết người, cướp tài sản”. Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ hành vi Dở chiếm đoạt số tiền 1,5 triệu đồng của M. để tiêu xài cá nhân.