Bắt 2 người đánh công an đang làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng

Hai đối tượng chống người thi hành công vụ ở Đà Nẵng. Ảnh: Công an



Ngày 15.2, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Mỹ và Nguyễn Quốc Huy (cùng 46 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về hành vi chống người thi hành công vụ.



Trước đó, chiều 14.2, tại nhà thờ tộc Nguyễn đường Hoàng Thị Loan (phường Hòa Minh), trong lúc uống rượu, Mỹ nhớ lại chuyện mâu thuẫn với gia đình bà P.T.K.T (ở cạnh nhà thờ tộc Nguyễn) trong việc tranh chấp đất đai nên đối tượng cầm dao chặt một số cây cối của nhà bà T và dọa chém bà này.



Nhận tin báo, Công an phường Hòa Minh phân công thiếu tá Lê Tấn Tùng và trung úy Nguyễn Phú Hoàng đến giải quyết vụ việc thì bị Mỹ xúc phạm, chửi bới bằng lời lẽ thô tục.



Dù được vợ ra khuyên can nhưng Mỹ không nghe. Không dừng lại, Mỹ đánh và xô vợ ngã xuống đất.



Thấy vậy, trung úy Hoàng liền can ngăn hành vi đánh vợ của Mỹ thì bị đối tượng này kéo mũ bảo hiểm và vật ngã xuống đường. Tiếp đó, bạn của Mỹ là Huy cũng xông đến đá vào người trung úy Hoàng.



Ngay sau đó, thiếu tá Hùng và trung úy Hoàng đã gọi Công an phường Hòa Minh tăng cường lực lượng đến khống chế Mỹ và Huy, đưa về trụ sở, bàn giao Công an quận Liên Chiểu thụ lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo THANH CHUNG (LĐO)