Bản án 5 năm tù cho gã chồng dùng dao chém liên tục vào người vợ

Sau khi uống rượu say, Đinh Xuân Giáo đã vác dao chém liên tiếp vào người vợ mình. Gã chồng này đã phải lĩnh án 5 năm tù, kèm theo đó là bản án lương tâm và sự hối hận muộn màng.



Đinh Xuân Giáo tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Ngày 25.2 tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Xuân Giáo (SN 1979, tạm trú tại TDP Quyết Tiến, thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) về tội “giết người”.

Đinh Xuân Giáo chính là đối tượng từng vác dao chém liên tiếp vào người vợ là chị Đặng Thị T.L (SN 1973), gây xôn xao dư luận tại Quảng Bình vào cuối năm 2021.

Theo đó, vào một buổi chiều ngày 5.9.2021, sau khi uống rượu về, Đinh Xuân Giáo đã xảy ra mâu thuẫn với vợ. Sau khi lời qua tiếng lại, Giáo đã không kiềm chế được bản thân, chạy ra sau nhà lấy một con dao dài khoảng 40 cm, tiến vào phòng ngủ nơi chị L đang nằm.

Khi thấy Giáo đi vào, chị L đứng dậy thì bị Giáo dùng dao chém trúng đỉnh đầu, nạn nhân hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Chưa buông tha, gã chồng tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát trúng tai phải và bả vai của chị L Sau khi tấn công vợ, Đinh Xuân Giáo cầm theo dao rời khỏi hiện trường và lẩn trốn vào khu vực rừng cao su gần nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời cùng gia đình đưa chị L đi cấp cứu. Công an huyện Bố Trạch cũng triển khai hơn 40 cán bộ, chiến sĩ truy bắt đối tượng gây án. Sau hơn một giờ đồng hồ truy tìm, Công an huyện Bố Trạch đã bắt được đối tượng Đinh Xuân Giáo.

Qua kết quả giám định, chị L bị 3 vết thương (trong đó có 2 vết thương ở vùng nguy hiểm thuộc vùng đầu và vai), gây tỷ lệ thương tật 16%.

Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Đinh Xuân Giáo và gia đình cũng cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, công việc thường ngày của Giáo bấp bênh, thu nhập không ổn định, từ đó quan hệ vợ chồng mới phát sinh mâu thuẫn.

Về phía chị L, tại phiên tòa, chị L thừa nhận nhiều lúc bản thân còn có lời nói hồ đồ, thách thức chồng nên khiến Đinh Xuân Giáo bức xúc. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành vi chém người của Đinh Xuân Giáo.

Đứng trước vành móng ngựa, Đinh Xuân Giáo liên tục xin lỗi và tỏ ra vô cùng hối hận, ăn năn về hành vi của mình và mong muốn có được cơ hội để chuộc lỗi, làm lại cuộc đời.



Con dao mà Đinh Xuân Giáo dùng để chém liên tiếp vào vợ mình. Ảnh: CTV

Trước đó, chị L cũng đã làm đơn bãi nại cho chồng, tại phiên tòa, chị L thêm một lần nữa xin Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét để bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, chịu mức án thấp nhất. Chị L tha thứ và mong muốn người chồng tội lỗi sớm được trở về, vợ chồng đoàn tụ, xây dựng lại cuộc sống mới.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Đinh Xuân Giáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến thân thể, tính mạng người khác, gây mất trật tự, trị an trên địa bàn. Mặc dù bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, được phía bị hại viết đơn bãi nại... đây là những tình tiết giảm nhẹ trong quá trình lượng hình, tuy nhiên, cũng cần có một mức án nghiêm minh, tương xứng với hành vi bị cáo gây ra.

Sau khi xem xét các tình tết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Xuân Giáo mức án 5 năm tù giam.