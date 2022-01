Trinh sát kể chuyện triệt phá các đường dây ma tuý trên tuyến hàng không

Kết quả đấu tranh cũng cho thấy hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ có diễn biến phức tạp với thủ đoạn đội lốt hàng hoá mỹ phẩm đã nhiều lần qua mắt các cơ quan chức năng để đưa ma tuý vào tiêu thụ trong nội địa với số lượng lớn.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế (ANKT) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc, triệt phá thành công các đường dây lợi dụng dịch vụ vận tải hàng hoá đường hàng không, để vận chuyển ma túy tổng hợp ngụy trang dưới dạng các hộp sản phẩm hàng hoá, mỹ phẩm, muối tắm cho trẻ em vào Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan công an thu giữ lên đến 23.233g ma tuý tổng hợp với khoảng 50.000 viên thuốc lắc và khoảng 2.000g ketamine.

Việc Cục ANKT chủ trì, phối hợp với các đơn vị kịp thời tổ chức, bắt giữ toàn bộ các thùng hàng chứa ma tuý tổng hợp (MTTH) đã thực hiện thành công chủ trương phá án đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt; đồng thời giúp cơ quan chức năng nhìn rõ phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động vận tải hàng không để vận chuyển trái phép chất ma tuý về Việt Nam tiêu thụ của các đối tượng.

Đây là tiền đề quan trọng giúp các cơ quan chức năng nhận diện rõ phương thức và thủ đoạn hoạt động của đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, triệt phá có hiệu quả đối với thủ đoạn này.

Những tình tiết về quá trình triệt phá các vụ án ma tuý trên được các trinh sát Phòng An ninh công thương (Phòng 3), Cục ANKT chia sẻ vào những ngày cuối cùng của năm 2021, khi đơn vị đang được đề nghị tặng Huân chương Chiến Công hạng Ba, giúp chúng tôi thêm hiểu về những giây phút đấu trí gian nan của các trinh sát.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các trinh sát Phòng 3, Cục ANKT dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng đã tăng cường công tác nắm tình hình, nắm địa bàn. Trong những ngày lăn lộn ở địa bàn, các trinh sát Phòng 3 đã phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động vận tải hàng hoá đường hàng không.

Các đối tượng lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng về Việt Nam. Hàng hoá được niêm phong trong các thùng hàng, đội lốt các sản phẩm hóa mỹ phẩm nguồn gốc nước ngoài để trốn tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng. Song bằng sự tỉ mỉ và trách nhiệm, các trinh sát đã bước đầu có được những tài liệu quan trọng, báo cáo lãnh đạo Bộ thực hiện việc phá án.



Lượng ma tuý tổng hợp bị thu giữ trong một vụ án. Ảnh minh hoạ

Ngày 11/2/2021, Cục ANKT phát hiện một số đối tượng người Việt tại Đức có sử dụng dịch vụ vận tải đường hàng không để gửi một số thùng hàng về Việt Nam. Các thùng hàng được đóng gói cẩn thận và đều kê khai là đồ hóa mỹ phẩm đã được chuyển về đến Việt Nam và đang được chờ chuyển cho một số đối tượng trong nước.

Trên các thùng hàng không ghi thông tin rõ ràng về các đối tượng người Việt gửi hàng tại Đức và các đối tượng nhận hàng tại Việt Nam. Trong khi các đối tượng nhận hàng tại Việt Nam lại liên tục thay đổi thông tin về địa chỉ, người nhận hàng.

Trong trường hợp này thì sự việc trên có dấu hiệu tội phạm hình sự về “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” nên đã báo cáo đề xuất và được Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho phép, giao cho Cục ANKT xác lập án đấu tranh.

Sau khi xác lập chuyên án, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ban Chuyên án đã chỉ đạo các thành viên áp dụng các biện pháp trinh sát nghiệp vụ, đấu tranh toàn diện đối với các đối tượng trong đường dây.



Bắt giữ vụ ma túy ngụy trang trong các lọ thực phẩm chức năng, thuốc gửi chuyển phát nhanh qua đường hàng không về Việt Nam.

Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ ngày đêm, các trinh sát đã thu thập được thông tin tài liệu, xác định đây là các thùng hàng chứa ma túy do các đối tượng người Việt tại Đức gửi về cho các đối tượng tại Việt Nam để đưa đi tiêu thụ trong nội địa với số lượng rất lớn.

Đồng thời, xác định được danh tính của một số đối tượng người Việt gửi hàng hóa chứa ma túy tổng hợp về Việt Nam và các đối tượng nhận hàng hóa chứa ma túy tổng hợp tại Việt Nam. Từ căn cứ, tài liệu thu thập được và đánh giá dự báo tình hình, Cục ANKT đã báo cáo đề xuất và được lãnh đạo Bộ cho phép Cục ANKT chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an xây dựng kế hoạch; tổ chức phá án, kịp thời bắt giữ các đối tượng và các thùng hàng chứa MTTH, không để các đối tượng phát tán, tiêu thụ trong nội địa gây hệ lụy xấu cho xã hội.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, vào hồi 17h15 ngày 12/3/2021, tổ công tác do Cục ANKT chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng QVH (SN 1981, trú tại Ninh Bình) sử dụng xe máy để vận chuyển thùng hàng chứa ma túy tổng hợp cho đối tượng NTH (SN 2002, trú tại Hà Tĩnh) tại địa chỉ 106 Trung Phụng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa.

Kiểm tra các thùng hàng có chứa các sản phẩm hóa mỹ phẩm mang nhãn hiệu Đức, trong đó có một số hộp hóa mỹ phẩm đã phát hiện cất giấu khoảng 10.000 viên thuốc lắc MDMA, tương đương 4.499,79g ma tuý tổng hợp đều dương tính với ma túy tổng hợp khi được kiểm tra bằng kit thử nhanh.

Tiếp đó, vào hồi 19h ngày 12/3/2021, tổ công tác do Cục ANKT chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đã đồng thời bắt quả tang đối tượng N.N.S (SN 1999, quê quán Hưng Yên) sử dụng xe máy để vận chuyển một số thùng hàng chứa ma túy tổng hợp tại địa chỉ 26 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. Kiểm tra các thùng hàng phát hiện trong 3 thùng hàng chứa các sản phẩm hóa mỹ phẩm có 2 thùng hàng có một số hộp sản phẩm hóa mỹ phẩm có cất giấu khoảng 28.000 viên thuốc lắc MDMA tương đương 10.4222,12g và 1.912,55g bột ketamine đều dương tính với ma túy tổng hợp khi được kiểm tra bằng kit thử nhanh.

Xác định sự việc có dấu hiệu tội phạm hình sự về vận chuyển trái phép chất ma túy, Cục ANKT đã khởi tố 2 vụ án hình sự về hành vi này và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, các đối tượng bị bắt quả tang, tang vật là ma túy tổng hợp và thông tin về các đối tượng khác có liên quan đến Cục CSĐT tội phạm về ma tuý để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Ngoài số tang vật này, Cục ANKT cũng cung cấp thông tin để Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an tiếp tục thu giữ 1 thùng hàng chứa khoảng 10.000 viên thuốc lắc MDMA được lưu giữ gửi tại kho hàng thuộc cảng hàng không.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục ANKT cho biết: Với sự chủ động, trách nhiệm trong công tác của lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Cục ANKT, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Cục ANKT chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả, đảm bảo phá án thành công, kịp thời ngăn chặn, thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp, không để các đối tượng phát tán tiêu thụ trong nội địa.

Kết quả đấu tranh cũng cho thấy hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ có diễn biến phức tạp với thủ đoạn đội lốt hàng hoá mỹ phẩm đã nhiều lần qua mắt các cơ quan chức năng để đưa ma tuý vào tiêu thụ trong nội địa với số lượng lớn. Đây là nhân tố không nhỏ làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian qua. Nếu không kịp thời ngăn chặn, triệt phá, phát giác thủ đoạn này sẽ làm gia tăng tỷ lệ tội phạm, gây mất an ninh trật tự và nhiều hệ lụy phức tạp cho xã hội.