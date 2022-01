Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô 500 tỉ đồng

Ngày 11.1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên đến gần 500 tỉ đồng.

Theo đó, qua thời gian lập chuyên án đấu tranh, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Đức Khải (32 tuổi, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là đối tượng đã cấp trang bóng "Agent" cho Nguyễn Văn Cương (29 tuổi, trú tại thôn Tri Xuyên, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) để Cương sử dụng 3 tài khoản bóng "Agent" cấp cho các đối tượng là những người chơi khác.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng liên quan gồm: Trần Ngọc Tân (trú tại xã Thanh Hải); Đào Xuân Huy (34 tuổi, trú tại thôn Mọc Tòng, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam); Trần Nhật Tân (31 tuổi, trú tại xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn); Phạm Quốc Anh (23 tuổi, trú tại xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) cùng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1 ôtô, 1 dàn máy vi tính, 1 laptop, 8 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan.

Quá trình lập chuyên án, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hà Nam phát hiện số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lên đến gần 500 tỉ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, đây là chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh được khám phá, triệt xóa.