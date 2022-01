TP.HCM: Thanh niên vờ giao yến để lừa đảo

Ăn mặc sang trọng, đi ô tô, Tâm giả làm người đến giao yến, lừa đảo nhân viên nhận hàng giúp cho chủ rồi lấy tiền rời đi.





Ngày 31.1 (29 tháng Chạp), Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai với Ngô Anh Tâm (31 tuổi; ngụ Q.8, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Nghi phạm Ngô Anh Tâm tại trụ sở công an. Ảnh: C.T.V



Trước đó, tối 5.1.2022, một nam thanh niên ăn mặc sang trọng, đi ô tô vào cà phê trên đường C18 (P.12, Q.Tân Bình).



Người này nói với chị Đ.N.B (21 tuổi, quê Bình Thuận) là nhân viên đang đứng quầy rằng giao yến sào cho nữ chủ quán.



Lúc này, người nam lấy điện thoại ra vờ gọi cho chủ quán của chị B., rồi cố tình nói lớn tiếng về số tiền hộp yến để nhân viên nghe, đưa tiền.



Do chủ quan, chị B. nhận thay hộp yến cho chủ và đưa cho nam thanh niên 2,8 triệu đồng. Khi nữ chủ quán về, chị B. trình bày lại vụ việc và biết chủ không đặt hàng mua yến, nạn nhân mới tóa hỏa biết mình bị lừa.



Nạn nhân sau đó trình báo Công an P.12 (Q.Tân Bình). Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định Ngô Anh Tâm là nghi phạm nên đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu Tâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Hiện việc việc lừa đảo này đang được công an điều tra làm rõ.



Theo TRẦN KHA (TNO)