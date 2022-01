Tăng mức phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông: Nâng cao tính răn đe

(GLO)- Ngày 28-12-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. Theo đó, mức phạt đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ đã tăng lên kể từ ngày 1-1-2022.

Tăng mức xử phạt nhiều hành vi

Trung tá Nguyễn Thanh Hải-Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền-Điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Nghị định 123 có nhiều điểm mới, trong đó có thể nhắc tới những nội dung liên quan đến các trường hợp vi phạm trật tự ATGT xảy ra phổ biến như: người lái xe mô tô sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông bị phạt 2-3 triệu đồng (trước đây là 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng); người lái xe mô tô không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, tẩy xóa, không hợp lệ bị phạt 1-2 triệu đồng; người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt 400-600 ngàn đồng (tăng gấp 2 lần so với quy định tại Nghị định 100). Đặc biệt, hành vi sản xuất biển số trái phép hoặc sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bị phạt 30-35 triệu đồng nếu là cá nhân và 60-70 triệu đồng nếu là tổ chức (cao gấp khoảng 10 lần so với trước đây).

Công an huyện Phú Thiện tuyên truyền cá biệt cho thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số về các quy định của Luật Giao thông đường bộ (ảnh Công an huyện Phú Thiện cung cấp).

Cũng theo Trung tá Nguyễn Thanh Hải, hành vi sử dụng giấy phép lái xe ô tô quá hạn bị phạt 12 triệu đồng; lỗi xe chở khách chở quá số người quy định giữ nguyên mức phạt 400-600 ngàn đồng/người vượt quá nhưng tăng tổng mức phạt tiền tối đa lên không vượt quá 75 triệu đồng (thay vì 40 triệu đồng quy định tại Nghị định 100). Hành vi lái xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng, lái xe không đủ hệ thống hãm hoặc hãm không đúng tiêu chuẩn bị phạt 3-5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1-3 tháng… Hành vi chủ ô tô đưa phương tiện không có giấy đăng ký xe tham gia giao thông hoặc hết hạn sử dụng; đưa phương tiện có giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời, tham gia giao thông quá thời hạn, tuyến đường, phạm vi cho phép bị xử phạt 14-16 triệu đồng…

Nâng cao tính răn đe

Ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh-cho rằng: “Việc tăng một số mức phạt nhằm nâng cao tính răn đe, giáo dục ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT cho người dân cũng như bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, hướng đến xây dựng văn hóa giao thông và môi trường giao thông an toàn hơn”.

Hiện nay, Công an tỉnh đang quản lý 969.449 phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó có 55.209 ô tô, 911.497 mô tô, 2.743 xe máy điện. Trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự toàn tỉnh đã lập biên bản 71.978 trường hợp vi phạm; ra quyết định phạt vi phạm hành chính 69.700 trường hợp với tổng số tiền hơn 34,3 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tạm giữ 11.496 phương tiện, 29.532 giấy tờ các loại, tước 2.359 giấy phép lái xe có thời hạn. Lực lượng Công an cấp xã và tổ tự quản ATGT phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự tổ chức tuần tra, kiểm soát cũng xử phạt 3.243 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, nhắc nhở 18.239 trường hợp.

Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện tuyên truyền thanh-thiếu niên chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ (ảnh Công an huyện Phú Thiện cung cấp).

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải cũng triển khai 38 cuộc thanh tra thường xuyên đảm bảo trật tự ATGT, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ; triển khai các đợt cao điểm chuyên đề về kiểm soát tải trọng phương tiện. Kết quả, lực lượng này đã lập 133 biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 42 tổ chức và 91 cá nhân với số tiền gần 695 triệu đồng, tước 25 giấy phép lái xe có thời hạn, thu hồi 20 phù hiệu vận tải, hạ tải gần 71,5 tấn hàng hóa. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải đã kiểm tra và nhắc nhở 2.405 lượt tài xế vi phạm thời gian lái xe, 3.699 lượt phương tiện không truyền dữ liệu thông qua thiết bị giám sát hành trình; thu hồi phù hiệu đối với 133 phương tiện vi phạm tốc độ.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông-cho biết: “Lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp cùng Công an các huyện, thị xã, thành phố và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân nắm được các quy định và thực hiện. Năm 2021, tỉnh ta đã kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 chỉ số: số vụ, số người chết, số người bị thương. Đây là kết quả đáng ghi nhận của cả hệ thống chính trị trong bối cảnh phải căng mình phòng-chống dịch Covid-19. Hy vọng rằng với việc tăng mức xử phạt cũng như triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả này trong thời gian tiếp theo”.