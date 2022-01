Pleiku: Tạm giam 2 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích khi đang được tại ngoại

(GLO)- Ngày 26-1, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt tạm giam Trần Văn Toàn (tên gọi khác Toàn khủng, SN 1988, trú tại phường Hội Thương) và Nguyễn Xuân Quý (SN 1994, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.





Đối tượng Nguyễn Xuân Quý (bìa trái) và Trần Văn Toàn tại Cơ quan Công an TP. Pleiku. Ảnh: Hạ Vy

Theo thông tin ban đầu, vào đêm ngày 20-11-2021, Toàn và Quý đến quán bờ kè suối Hội Phú (phường Hội Thương) để nhậu. Tại đây, 2 đối tượng xảy ra mâu thuẫn và dùng ly, chén đánh vào đầu gây thương tích cho anh V.V.T. (SN 1986, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku). Sau khi có đơn tố giác của nạn nhân, Công an TP. Pleiku đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng.



Được biết, cả 2 đối tượng trên bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku ra quyết định khởi tố và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú do trước đó đã có hành vi cố ý gây thương tích cho ông N.V.D. (SN 1973, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) vào ngày 30-12-2019. Tuy nhiên, 2 đối tượng vẫn không chấp hành các quy định của pháp luật mà tiếp tục phạm tội.



HẠ VY