Phú Thiện: Làm rõ hành vi xâm nhập lớp học online để quấy nhiễu

(GLO)- Một nhóm học sinh cá biệt, thiếu hiểu biết pháp luật ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã xâm nhập vào các phòng học trực tuyến để nghịch ngợm, quấy phá gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của các trường. Lực lượng Công an đã vào cuộc làm rõ, đồng thời yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Phú Thiện đã triển khai dạy học trực tuyến với phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”. Các trường duy trì lớp học online thông qua ứng dụng Zoom. Tuy nhiên, từ khoảng giữa tháng 12-2021, tại nhiều lớp học online của Trường THPT Trần Quốc Tuấn và Trường THPT Võ Văn Kiệt xuất hiện tình trạng một số tài khoản ảo không rõ danh tính xâm nhập. Các tài khoản này đã có những lời nói thô tục, phản cảm, thách thức, xúc phạm giáo viên, chèn hình ảnh, video trực tiếp vào tiết dạy.

Đáng chú ý, các đối tượng này còn chia sẻ nhiều hình ảnh và âm thanh mang tính chất nhạy cảm, đồi trụy gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý học sinh. Một phụ huynh học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn bức xúc: “Con gái tôi học lớp 11. Cháu đang học trực tuyến thì bỗng dưng màn hình hiện lên những hình ảnh hở hang, nhạy cảm nên phải vội vàng tắt máy ngay. Có lần khác đang học cũng bị như vậy nên cháu rất hoang mang vì lớp học trực tuyến lại xuất hiện những hình ảnh lạ, không chuẩn mực. Chúng tôi rất lo lắng”.

Nhiều lớp học online đã bị gián đoạn bởi sự quấy nhiễu của các tài khoản ẩn danh. Nhóm này sử dụng nhiều tên đăng nhập khác nhau để các giáo viên không thể kiểm soát được. Thầy Lê Tấn Trọng-Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn-cho biết: “Sau khi xuất hiện tình trạng này, nhà trường đề nghị Công an huyện Phú Thiện phối hợp điều tra để khẩn trương ngăn chặn. Mặt khác, các giáo viên chủ trì phòng học trực tuyến cũng chủ động tắt chế độ chia sẻ hình ảnh và thậm chí tắt micro chỉ dạy học 1 chiều để tránh bị quấy nhiễu trong quá trình dạy học”.

2 trong số 3 học sinh có hành vi quấy nhiễu làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Lê Gia

Thiếu tá Hồ Sỹ Tài-Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Phú Thiện) cho hay: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định nhóm gây ra hành vi này là 3 học sinh khối lớp 10 Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Làm việc với cơ quan Công an, 3 học sinh này khai nhận: Thông qua ứng dụng chia sẻ hình ảnh Youtube đã biết được cách thức xâm nhập vào các lớp học online để không bị phát hiện, sau đó phát tán hình ảnh, âm thanh phản cảm.

Từ đó, 3 học sinh lập nhóm kín trên ứng dụng Messenger để trao đổi rồi liên hệ với các học sinh cá biệt của các lớp khác và xin mã số đăng nhập (ID) cùng mật khẩu vào ứng dụng Zoom của từng lớp. Sau đó, nhóm này đã vào quấy phá các lớp học online của 2 trường THPT nói trên. Nhóm này khai nhận rằng chỉ tò mò làm thử theo chỉ dẫn trên mạng xã hội để… mua vui (?!) Lực lượng Công an đã lập hồ sơ xử lý, đồng thời phối hợp với gia đình để răn đe, giáo dục và yêu cầu các em cam kết không tái phạm.

Theo Công an huyện Phú Thiện, nhóm học sinh trên đã có hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác quy định tại điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Ngày 6-1, Công an huyện Phú Thiện đã có công văn gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng như các trường học trên địa bàn để thông báo vụ việc.